У п’ятницю, 27 листопада, в Сан-Хуані, столиці Пуерто-Рико, відбулася багатотисячна акція протесту. Місцеві жителі вийшли на вулиці через рекордно високі тарифи на електроенергію, загальне подорожчання життя та низьку якість базових комунальних послуг. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Ініціаторами мітингу виступили близько 30 об’єднань, серед яких профспілки та релігійні організації. До акції, яку організатори назвали «Днем національного обурення» та приурочили до Чорної п’ятниці, приєдналися пенсіонери, студенти, водії автобусів та інші містяни. Сотні учасників спеціально прибули до столиці автобусами з різних куточків острова. Натовп зібрався біля найбільшого в Карибському басейні торгового центру, а згодом демонстранти заблокували одну з головних автомагістралей острова, через що рух нею довелося перекрити. Цей виступ став одним із наймасштабніших на американській території відтоді, як у січні 2025 року посаду губернатора обійняла Дженніффер Гонсалес.

Учасники мітингу скаржаться на постійні перебої з водою та електрикою, а також на стрімке зростання цін. Зокрема, 74-річний Радамес Гарсія Баділло розповів, що в його районі світло зникає щонайменше раз на тиждень на кілька годин, а пенсіонери змушені економити кожен долар і купувати менше продуктів. Про критичну ситуацію заявила й 22-річна студентка факультету образотворчого мистецтва Вероніка Іштар, яка під час акції робила ескізи мітингувальників. За її словами, лише за поточний тиждень у її районі світло вимикали 12 разів, водночас платіжки за електрику залишаються надто високими.

Частина протестувальників виступила проти приватної компанії Luma Energy, яка відповідає за передачу та розподіл електроенергії на острові. Напередодні, у середу, Верховний суд Пуерто-Рико незначною більшістю голосів схвалив розірвання урядового контракту з цією компанією. Хоча губернатор підтримала таке рішення, у суспільстві виникли побоювання щодо подальшої роботи енергосистеми, оскільки відключення не припиняються. В Асоціації промисловості Пуерто-Рико застерегли, що розірвання угоди може відлякати приватних інвесторів і зірвати поточні проєкти з відновлення мереж, які зазнали руйнувань під час урагану «Марія» у 2017 році та роками страждали від недофінансування.

Правозахисниця та політикиня Єва Прадос наголосила, що через непідйомні рахунки за електрику та високу вартість життя на острові закривається бізнес, а уряд не здатен гарантувати людям базові послуги. Організатори акції та мітингувальники заявили, що не збираються зупинятися, пообіцявши владі «бойове Різдво», та закликали спрямувати суспільний гнів у конструктивне русло, щоб домогтися від уряду конкретних рішень.

Як відомо, 21 листопада, в центрі Лісабона, попри сильну зливу, відбувся багатотисячний марш.

Люди вийшли на вулиці через подорожчання життя, загострення житлової кризи та низький рівень оплати праці. Організатором акції виступила найбільша в Португалії профспілкова федерація CGTP, яка вимагає підвищити зарплати й пенсії, знизити ціни на базові товари та послуги, а також вжити заходів для здешевлення житла.

Раніше в Італії відбулися масштабні акції протесту проти політики уряду прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. За оцінкою організаторів, до демонстрацій і загальнонаціонального страйку долучилися близько 1,5 млн людей у понад 100 містах країни.