Зеленський заявив, що Україна провела спецоперацію в Лівії без попереднього узгодження з європейськими партнерами

Україна провела спецоперацію з ураження російського корвета «Меркурій» у лівійському порту Бенгазі без попереднього погодження з європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що під час розмови з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні обговорив низку робочих питань, зокрема проведення української спецоперації на території Лівії.

«Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попереднього узгодження з нашими європейськими партнерами», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна прагне забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними відомствами України та Італії, а також підтримувати «пряму, регулярну й ефективну комунікацію між ними».

Нагадаємо, раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий наголосив, що Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії, а її удари спрямовані винятково по законних військових цілях Росії.

За словами дипломата, Україна реалізує своє невід’ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Тихий також наголосив, що Україна не спрямовує свої дії проти третіх країн і не намагається переносити війну на їхню територію.