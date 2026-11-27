Між Саудівською Аравією та єменськими хуситами, яких підтримує Іран, різко загострилося протистояння: сторони дедалі активніше б’ють по стратегічній інфраструктурі, зокрема по нафтових заводах і портах. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У четвер, за даними Міністерства енергетики Саудівської Аравії, снаряд влучив у нафтопереробний завод у південно-західному регіоні Джазан. Внаслідок атаки загинув робітник із Непалу, ще кілька людей дістали поранення. На підприємстві спалахнула пожежа, через що роботу частини об’єкта довелося тимчасово зупинити.

За день до цього хусити заявили про удар по найбільшому в країні нафтопереробному заводу в Рас-Танурі, розташованому у Східній провінції. Це підприємство, здатне переробляти 550 тис. барелів нафти на добу, є частиною комплексу, де до початку війни між США та Іраном працював головний експортний термінал королівства. Супутникові знімки за середу зафіксували над узбережжям густий стовп чорного диму. Підконтрольні хуситам сили заявили, що на терміналі виникла пожежа, а джерело у галузі судноплавства повідомило CNN, що після обстрілу там зупинили відвантаження нафти.

Водночас очолювана Саудівською Аравією коаліція відзвітувала про збиття чотирьох безпілотників над Рас-Танурою – за їхніми словами, постраждалих від падіння уламків немає. Державна компанія Aramco ситуацію поки не коментувала.

Крім нафтової галузі, під удар потрапила й саудівська столиця. Хусити взяли на себе відповідальність за атаку на Ер-Ріяд у середу, внаслідок якої, за інформацією місцевої влади, постраждали 11 осіб. Як розповів очевидець, ціллю став хмарочос, де розташована штаб-квартира Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії (PIF) з активами на трильйон доларів. Коаліція підтвердила удар безпілотником, назвала напад «терористичним» і пообіцяла жорстку відповідь.

У відповідь сили коаліції посилили обстріли районів Ємену, які контролюють хусити. У четвер військові заявили про «високоточну операцію» та знищення 50 військових цілей у провінціях Сана, Ходейда й Саада, а днем раніше – про удари по порту Ходейда та об’єктах у Сааді й Амрані. Зі свого боку, сили хуситів стверджують, що за добу саудівська авіація та ракетні війська завдали 109 ударів по різних регіонах Ємену, включно з Саною та Ходейдою. Підконтрольне хуситам Міністерство охорони здоров’я в Сані заявило про загибель щонайменше 19 цивільних і поранення ще 25 людей за останні дві доби, хоча незалежно підтвердити ці дані наразі неможливо.

На тлі бойових дій Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що з вівторка по четвер за запитом обох сторін допоміг передати через лінію фронту останки загиблих. В організації не розкрили деталей, проте представник хуситів Абдулкадер аль-Муртада заявив, що до Сани повернули тіла 20 бійців угруповання.

Останніми тижнями атаки на саудівську інфраструктуру стали регулярними – під обстріли потрапляв фінансовий центр Ер-Ріяда, а минулого місяця внаслідок ударів по місцевому міжнародному аеропорту загинули понад десять людей. Через постійні ракетні та дронові загрози Ер-Ріяд звернувся до Вашингтона по допомогу у посиленні оборони.

Нова хвиля ескалації збіглася з підготовкою першого з початку війни в Ірані візиту саудівського кронпринца Мухаммеда бін Салмана до США. Очікується, що наступного місяця він відвідає саміт G20 у Маямі та вперше з початку конфлікту особисто зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом, хоча офіційного підтвердження поїздки від Ер-Ріяда ще не було.

Бойові дії між хуситами та коаліцією відновилися у липні, поклавши край кількарічному відносному затишшю, яке тривало після укладеного за посередництва ООН перемир’я 2022 року. Ситуація остаточно загострилася восени, коли у вересні бойовики просунулися до стратегічної протоки Баб-ель-Мандеб, створивши загрозу відкриття нового фронту у війні з Іраном.

Раніше повідомлялося, що російські розвідувальні супутники могли використовуватися для підготовки атак єменських хуситів та підтримуваних Іраном іракських угруповань на території Саудівської Аравії. Аналіз супутникової активності показав збіги між появою російських космічних апаратів над стратегічними об'єктами та ударами по них.