Байден назвав Росію головним ворогом США



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Байден назвав Росію головним ворогом США

В ході передвиборних дебатів Байден назвав Дональда Трампа щеням президента Росії Володимира Путіна

Кандидат в президенти США, демократ Джо Байден назвав свою позицію щодо Росії і Китаю.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу CBS.

За його словами, Москва є для США «головною загрозою для нашої безпеки і спілок», а Пекін - «основним конкурентом».

«В залежності від того, як ми будемо вибудовувати відносини, стане зрозуміло, конкуренти ми або опинимося в стані більш серйозного протистояння, пов'язаного з силою», - сказав він.

В ході передвиборних дебатів Байден назвав чинного американського лідера Дональда Трампа щеням президента Росії Володимира Путіна. На думку демократа, Трамп не може сказати Путіну щось «про винагороду за голови американських солдатів». Так Байден прокоментував матеріал The New York Times про те, що Росія нібито вступила в змову з бойовиками в Афганістані і пропонувала їм гроші за вбивство американських військовослужбовців. Пізніше ця інформація не отримала підтвердження.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.