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    Політика

    Результатам ініційованого Зеленським опитування довіряти не можна – Айвазовська

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    Результатам ініційованого Зеленським опитування довіряти не можна – Айвазовська

    Є люди, які відповідали на питання Зеленського по сім-десять разів, зазначила голова правління громадянської мережі «Опора»

    Результатам опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, не можна довіряти.

    Про це в присвяченому місцевим виборам в Україні спеціальному ефірі Радіо Свобода заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

    «Покриття опитування є 55% орієнтовно по всій країні, за нашими оцінками, похибка по цій чисельності є 5%. На заході України покрито 38% дільниць, на півдні України – 79%, тобто це абсолютно нерелевантні дані. Вони не будуть зведені в кінцеві цифри, які дозволять стверджувати, що це результат репрезентативного опитування. Є люди, які голосували по сім-десять разів», – сказала Айвазовська.

    Як повідомлялось, у другій половині дня голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував низку порушень. Вони пов’язані з підкупом виборців. 

    Спостерігачі «Опори» назвали типові порушення під час голосування.

    вибори Ольга Айвазовська
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