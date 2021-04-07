Байден переніс термін вакцинації від Covid-19 для всіх повнолітніх американців

Байден: Більше жодних правил, що збивають з пантелику

Раніше в Білому домі казали, що вакцинація буде доступна для всіх, а не тільки для особливих груп населення, до 1 травня

Вакцинація від Covid-19 буде доступна для всіх повнолітніх американців вже з 19 квітня, заявив президент США Джозеф Байден під час виступу в Білому домі, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я оголошую, що наш орієнтир переноситься з 1 травня на 19 квітня для всієї країни. Це означає, що з 19 квітня в кожній частині цієї країни кожен дорослий віком 18 років і старше зможе пройти вакцинацію», – відзначив Байден.

Він додав: «Більше жодних правил, що збивають з пантелику, жодних заплутуючих обмежень».

Байден наголосив, що вакцина стане доступна для абсолютно всього дорослого населення.

Раніше американська адміністрація планувала зробити доступною вакцинацію для всіх, а не тільки для особливих груп населення, до 1 травня.

У разі, якщо цей план реалізується, це означатиме скасування в США обмежень для вакцинації від коронавірусу за віком, станом здоров'я та іншими категоріями.

Спочатку влада США планувала щодня робити 1 млн щеплень від коронавірусу. При цьому, за словами радника Білого дому з реагування на пандемію Енді Славітта, в США за останні сім днів проводили близько 3,1 млн вакцинацій щодоби. А у минулі вихідні кількість зроблених за добу щеплень перевищила 4 млн.

Наприкінці березня Байден заявляв, що зробити щеплення від коронавірусу до 19 квітня зможуть 90% дорослого населення США.

Байден у січні поставив за мету зробити 100 млн щеплень за перші сто днів на посаді президента. Це означає, що в день в США повинні були робити 1,5 млн щеплень. Але країна перевиконала цей план: своєї мети американський президент досяг за 58 днів. У зв'язку з цим у березні американський президент вирішив зробити 200 млн вакцинацій від коронавірусу за перші 100 днів його перебування на посаді глави держави.

З початку пандемії COVID-19 у США діагностували понад 31,5 млн заражень, понад 569 тис. інфікованих померли. Тим часом, зафіксовано понад 24 млн випадків одужання від коронавірусної інфекції.