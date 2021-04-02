ЗМІ: Байден сьогодні вперше поговорить із Зеленським

Розмова президентів відбудеться на тлі нарощування російських військ біля українського кордону

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден і президент України Володимир Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову. Це буде перша бесіда лідерів держав. Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела.

За словами джерела видання, українські офіційні особи наполягали на дзвінку між Зеленським і Байденом протягом декількох тижнів. Зокрема, під час недавнього дзвінка між радником з національної безпеки Джейком Салліваном і главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена, і немає сумнівів, що телефонна розмова між президентом США та президентом Зеленським відбудеться.

Раніше у посольстві казали, що Байден зателефонує Зеленському. Однак у Білому домі поки що не називають дати. Речник посольства Деніел Лангенкемп заявив, що «президент Байден зараз дуже сконцентрований на внутрішньоамериканських викликах, включаючи пандемію».

Розмова пройде на тлі нарощування російських військ біля українського кордону. Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я».

Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Пентагон пообіцяв «не залишати Україну наодинці» у разі ескалації агресії РФ.

Додамо, що Путін не планує розмови із Зеленським.



