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    Без світла в Україні залишається 21 населений пункт

    Населені пункти без світла знаходяться в Одеські області
    Внаслідок негоди 18 січня досі залишається знеструмленим 21 населений пункт в Одеській області. Про такі дані станом на ранок 27 січня сповіщає Державна служба з надзвичайних ситуацій. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. Нагадаємо, в Україні через складні погодні умови станом на 18:00 24 січня залишались
    • Сьогодні, 09:15
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    Населені пункти без світла знаходяться в Одеські області

    Внаслідок негоди 18 січня досі залишається знеструмленим 21 населений пункт в Одеській області. Про такі дані станом на ранок 27 січня сповіщає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, в Україні через складні погодні умови станом на 18:00 24 січня залишались знеструмленим 51 населений пункт в Одеській і Черкаській областях.

    Станом на ранок 25 січня залишались без електрики 34 населених пункти в Україні.

    Мер Ізмаїла (Одеська область) Андрій Абрамченко оприлюднив фото повалених негодою бетонних електричних опор, якими подавалося електроживлення споживачам міста.

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