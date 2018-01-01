Без світла в Україні залишається 21 населений пункт

Населені пункти без світла знаходяться в Одеські області

Внаслідок негоди 18 січня досі залишається знеструмленим 21 населений пункт в Одеській області. Про такі дані станом на ранок 27 січня сповіщає Державна служба з надзвичайних ситуацій. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. Нагадаємо, в Україні через складні погодні умови станом на 18:00 24 січня залишались