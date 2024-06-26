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Уперше очільник Пентагону провів розмову з новим міністром оборони РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уперше очільник Пентагону провів розмову з новим міністром оборони РФ
Остін обговорив з Білоусовим війну РФ проти України
фото: ТАСС

Остін наголосив на важливості збереження комунікацій між військовими відомствами США та Росії

25 червня очільник Пентагону Ллойд Остін вперше провів телефону розмову з новим міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим. Про це повідомляє речник Пентагону Патрік Райдер.

Зауважується, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Очільник Пентагону обговорив з міністром оборони війну РФ проти України. Водночас наголосив на важливості збереження комунікацій між військовими відомствами США та Росії.

Відомо, що востаннє Остін розмовляв з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу у березні 2023 року.

Нагадаємо, що заміна міністра оборони РФ Сергія Шойгу на Андрія Білоусова є «ще одним свідченням відчаю» російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив представник Державного департаменту США Ведант Пател.

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Теги: росія США Міноборони РФ Андрій Білоусов Пентагон Ллойд Остін

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