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Єгор Чечеринда Військовослужбовець, майор ЗСУ

«Цезар Куніков». Історія імені корабля, який було знищено у Чорному морі

glavcom.ua
На фото – пам'ятник Кунікову у місті Новоросійськ
фото: Єгор Чечеринда/Facebook

«Люди, як кораблі». Про це – можна знімати художні фільми...

БДК Цезар Львович Куніков знищений ГУР МО 14 лютого 2024 року. Сам майор Червоної армії герой Союзу Куніков був смертельно поранений на Малій Землі біля Новоросійська та помер від ран у місті Геленджик – 14 лютого 1943 року.

Після смерті його дружина, Наталія Василівна, вийшла заміж за командира Цезаря Львовича Кунікова – командувача Новоросійської Військово-морської бази, віцеадмірала Георгія Микитовича Холостякова – героя Радянського Союзу, який мав 3 ордени Леніна. Після війни подружжя жило у центрі Москви на Тверському бульварі.

У липні 1983-го року до їхньої квартири завітали професійні грабіжники – Геннадій та Інна Калініни (не родичі Михайла Калініна), які промишляли викраденням державних нагород у ветеранів. Вони представлялися журналістами, робили «інтерв'ю», а потім обкрадали своїх жертв у 19 містах Союзу. На момент затримання пари у Калініних виявили 50 орденів Леніна, 6 золотих зірок Героїв Союзу, 7 золотих медалей Героїв СоцПраці, десятки інших орденів та медалей.

Переважно жертв пограбування не вбивали. Але віцеадміралу Холостякову та ексдружині Цезаря Кунікова – не пощастило. Вкрасти ордени не помітно Геннадію Калініну не вдалося. Тому він вбив подружжя монтіровкою по голові. Справу на особистий контроль взяв Генсек СРСР Юрій Андропов. Вбивць спіймали вже восени 1983 року. Калініна – розстріляли, його дружині дали 15 років.

Але це – ще не фінал. Всі ордени були передані до Музею Тихоокеанського флоту РФ, де частину нагород – викрали невідомі. У відкритій експозиції нині представлений лише британський орден віцеадмірала.

Цікаво, що у загиблого Цезаря Львовича Кунікова є онучка Наталя Юріївна Кунікова, викладач японської мови. Яка після одруження стала Любімова. Її чоловік – відомий у часи «пребудови» журналіст, ведучий програми «Взгляд» Олександр Любімов, народжений у Лондоні син полковника радянської зовнішньої розвідки Михайла Любімова.

У 1997-му році син розвідника Олександр Любімов в ефірі своєї телепрограми «Один на один» запитав у гостя – першого президента України Леоніда Кравчука: «Я знаю, что в одной академии американской учения штабные проводились… и там гипотетический 2025 год, разрабатывается ситуация, где Америка воюет с двумя государствами – Китаем и Россией, и причиной войны стало то, что Украина начала войну с Россией на стороне НАТО. В России тоже считают, что может начаться война, если Украина вступит в НАТО?».

Через 25 років після цього інтерв'ю великий десантний корабель Росії імені родича Олександр Любимова приплив до українських берегів, аби вбивати українців. 14 лютого, у день смерті Цезаря Львовича Кунікова, БДК був знищений Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.
На фото – пам'ятник Кунікову у місті Новоросійськ. Відкритий – у жовтні 2021 року, за 4 місяці до вторгнення росіян в Україну.

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Теги: українці Чорне море росія історія корабель Україна

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