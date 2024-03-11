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Окупанти заявили про атаку безпілотників у двох областях

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти заявили про атаку безпілотників у двох областях
фото ілюстративне

Росіяни заявили, що вночі були перехоплені та знищені нібито шість дронів.

У ніч на 9 березня російські засоби ППО нібито збили українські безпілотники. Про це заявило Міноборони РФ.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території РФ», – йдеться в повідомленні.

Міноборони РФ заявляє, що вночі були перехоплені та знищені шість дронів.

Зокрема, чотири безпілотні літальні апарати набито збили над територією Брянської області, а два БаЛА над територією Орловської області.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня декілька російських міст зазнали атаки безпілотників. Російські засоби ППО нібито збили понад 40 українських дронів. 

Тоді в Курську та Таганрозі пролунали вибухи

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що ППО відбила масовану масову атаку безпілотників. За його словами, поранення отримав співробітник МНС, який брав участь у ліквідації наслідків. Потерпілого госпіталізовано, загрози його життю немає.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що пошкоджень міг зазнати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва. 

В Курську місцева влада також повідомила про атаку безпілотників. За словами губернатора Курської області Старовойта, уламки збитого БпЛА впали на дах поліклініки. Через загрозу вибуху евакуйовано пацієнтів реанімації сусідньої лікарні.

До слова, у Росії на газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) Тюменської області ввечері в суботу, 9 березня, стався вибух, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Теги: вибух Міноборони РФ безпілотник

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