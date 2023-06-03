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Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
Через обстріли Білгородщина у вогні
фото: скріншот із відео

Росія звинувачує Україну в обстрілі Білгородщини

Росія накриває з авіації та «Градами» житлові будинки мешканців Білгородської області. Відео масованого обстрілу показали бійці легіону «Свобода Росії».

«Армія режиму безперервно обстрілює позиції сил Легіону та РДК. За бахмутським сценарієм, вони авіацією та артилерією (РСЗВ «Град») рівняють із землею будинки цивільних», – йдеться в повідомленні легіону «Свобода Росії».

Водночас губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що село Соболівка Валуйського міського округу потрапило під обстріл ЗСУ. За його словами, снаряди «Града» були випущені по приватному сектору.

Гладков повідомив, що, за попередніми даними, двоє людей загинули. У момент обстрілу вони перебували у дворах своїх житлових будинків. Шестеро людей постраждали, серед них є двоє дітей.

Крім того, губернатор повідомив, що під час обстрілу Шебекіна є постраждалі. «Два молоді хлопці їхали містом автомобілем, коли перед ними розірвався снаряд. У результаті в одного потерпілого осколкові поранення рук та грудей, у другого – контузія та осколкові поранення верхніх та нижніх кінцівок. Обидва у тяжкому стані доставлені до лікарні», – розповів Гладков.

Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео) фото 1

Як повідомлялося, російська влада перекинула у прикордонні населені пункти Білгородської області загін елітного спецназу для боротьби з партизанами.

Нагадаємо, 22 травня, у Білгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Білгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону. 

1 червня бійці російського добровольчого корпусу повідомили, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ і розпочали другу фазу звільнення територій від путінського режиму.

Читайте також: Легіон «Свобода Росії» вербує тисячі росіян для нападу на Москву – The Times
Теги: війна обстріл росія

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