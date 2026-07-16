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NYT: міграційна служба США за тиждень застрелила двох мігрантів

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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NYT: міграційна служба США за тиждень застрелила двох мігрантів
фото з відкритих джерел
Обстановка навколо ІСЕ загострюється

Зараз керівництву ІСЕ висунуто догану

У Сполучени Штатах Америки оперативники федеральної міграційної служби ICE за тиждень застрелили двох мігрантів попри відсутність у них ордерів на арешт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету The New York Times

Один з випадків стався у Біддефорді, штату Мен. 13 липня 26-річного колумбійського робітника Хуана Себастьяна Герреро, який їхав на роботу застрелили, випустивши декілька куль у лобове скло його машини, після чого агенти витягли ще живого хлопця з машини і вдягли на нього наручники.  Тіло загиблого п'ять годин пролежало на тротуарі. У Міністерстві внутрішньої безпеки США стверджували, що жертва, мовляв, була загрозою «громадській безпеці».

Шість днів раніше в Х'юстоні мексиканець Лоренцо Сальгадо Араухо рано вранці разом з трьома іншими робітниками їде в білому мінівені на будівельний майданчик. Машину переслідували позашляховики без розпізнавальних знаків. ІСЕ заявило, що мігрант опирався, внаслідок чого його застрелили, а його колег, серед яких був його брат, Віктор Сальгадо, заарештували. Білий дім наполягає на тому, що Араухо начебто протаранив машину агентів, проте доказів не надали.

«Він не заслужив на таку смерть — все, чого він хотів, це частку американської мрії!», — сказав син загиблого, Роналдо Сальгадо.

Видання пише, що після хвилі обурення, як з боку латиноамериканської діаспори, так і небайдужих американців, керівництву ІСЕ було висунуто догану. Оскільки обидва фатальні випадки сталися під час перевірок автомобілів, патрулювання на автомобілях відомство зупинило.

Останнім часом відомство, за інформацією телеканалу CNN, під тиском Білого дому в ІСЕ мали збільшити темпи депортацій, тому автомобілі часто піддавалися довільним перевіркам. Стверджується, що з моменту вступу президента США Дональда Трампа на другий термін, під час депортаційних операцій загинуло щонайменше дев'ять мігрантів.

Нагадаємо, раніше колумбійська політикиня Анхела Вергара, чия Консервативна партія відома своєю підтримкою Дональда Трампа, опинилася в центрі скандалу. Її 23-річного сина Рафаеля затримали агенти ICE у штаті Луїзіана, що викликало хвилю дискусій про політичне лицемірство та жорсткість міграційної політики Вашингтона.

Теги: США мігранти арешт смерть

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