Вибух у ресторані Москви. Родина командувача воєнно-космічних сил опинилася серед жертв

Донька російського генерала Олександра Чайка могла зазнати відкритої черепно-мозкової травми, а смерть її чоловіка підтвердили державні реєстри РФ

Державні реєстри Росії підтвердили загибель Даніїла Передрія, якого російські медіа називають зятем головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка. Його дружина Марія Чайко могла зазнати тяжкого поранення під час вибуху в московському ресторані Balzi Rossi. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Журналісти з'ясували, що один із персональних документів Передрія був визнаний недійсним. Відповідна інформація з'явилася в державних базах у ніч на 5 серпня, хоча сам документ втратив чинність ще 1 серпня – у день вибуху в московському ресторані Balzi Rossi. Пізніше інформацію про смерть Передрія також підтвердив російський реєстр юридичних осіб.

Російське видання «Верстка» з посиланням на джерело, наближене до керівництва ресторану, повідомило, що під час вибуху могла постраждати 25-річна Марія Чайко – донька командувача Повітряно-космічних сил РФ.

У списках постраждалих, які оприлюднили пов’язані з російськими силовиками телеканал РЕН ТВ та Telegram-канал «112», зазначена 25-річна «Марія П.». За оприлюдненою інформацією, вона отримала відкриту черепно-мозкову травму.

Журналісти встановили, що Марії Чайко також 25 років. У витоках із російських баз даних її згадували під прізвищем Передрій. У Марії Чайко та Марії Передрій збігаються дата народження й адреса проживання, а в телефонних довідниках вона записана як «наречена» та «Чайко Марія».

За даними витоків, Марія Чайко змінила прізвище на Передрій у 2025 році. Весілля пари відбулося в червні минулого року в преміальному селищі поблизу Рубльовки.

Нагадаємо, вибух у ресторані Balzi Rossi стався ввечері 1 серпня під час закритого приватного заходу. За версією російського Національного антитерористичного комітету, жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій під виглядом подарунка, однак її зупинив охоронець.

Унаслідок вибуху загинули жінка, охоронець і один із відвідувачів, ще 21 людина зазнала поранень. Згодом померли ще двоє постраждалих. За інформацією проросійських блогерів, приватний захід у ресторані міг бути присвячений 55-річчю Олександра Чайка.