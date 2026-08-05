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Вільнюс зробив ще один крок до відмови від російської мови

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вільнюс зробив ще один крок до відмови від російської мови
Вільнюс обмежив використання російської мови у міській адміністрації
фото (ілюстративне): DELFI

Міська влада більше не прийматиме письмові звернення російською мовою та прибрала її з офіційних сервісів

Вільнюська міська рада більше не прийматиме письмові заяви та скарги російською мовою. Зміни запроваджують у межах політики посилення використання державної мови та інтеграції мешканців іноземного походження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

У міській адміністрації пояснили, що російською та іншими мовами країн, які не входять до Європейського Союзу, надалі можна буде спілкуватися лише усно. Це буде можливим за умови, що конкретний працівник володіє відповідною мовою.

Російську мову також прибрали з офіційного сайту міської влади та системи керування чергами відвідувачів. Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас заявив, що місто послідовно виконує ухвалене навесні рішення щодо зміцнення позицій литовської мови.

За його словами, за кілька місяців безкоштовними мовними програмами вже охопили понад тисячу іноземців. Водночас кількість дошкільних груп із навчанням російською мовою скоротили на 40%. Міська влада також розширює можливості для вивчення литовської.

Цього року безкоштовні курси та дистанційні програми мають пройти понад тисяча людей, на що додатково виділили €300 тис. Восени у різних районах Вільнюса почнуть працювати мовні клуби. До кінця року також планують запустити спеціальну платформу для самостійного вивчення литовської мови іноземцями, які живуть у столиці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував вилучити зі шкільних програм твори російського науковця й письменника Михайла Ломоносова та додати до них класика української літератури Тараса Шевченка.

У Міністерстві освіти, науки і спорту країни повідомили, що розглянуть цю пропозицію протягом найближчих двох тижнів. Рішення щодо ймовірних змін планують ухвалити до кінця серпня – ще до початку нового навчального року.

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Теги: Литва мова росіяни росія

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