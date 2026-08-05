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Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії
Безпілотники атакували НПЗ «Башнєфті» в Уфі
скриншот з відео

За попередніми даними, під удар міг потрапити комплекс «Башнєфті», який забезпечує значну частку російського ринку пального

У російській Уфі вночі 5 серпня пролунала серія вибухів, після чого на території одного з найбільших нафтопереробних комплексів Росії спалахнула пожежа. За попередніми даними, ціллю атаки безпілотників став нафтопереробний комплекс компанії «Башнєфть». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За інформацією OSINT-спільнот, безпілотники завдали щонайменше двох ударів по одному з підприємств комплексу. Після влучань у районі промислової зони зафіксували два осередки займання, над місцем удару піднявся густий стовп чорного диму. Зазначається, що атака відбулася більш ніж за 1,5 тис. км від українського кордону.

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Нафтопереробний комплекс «Башнєфті», який із 2016 року фактично контролює державна компанія «Роснєфть», входить до числа найбільших і найтехнологічніших центрів нафтопереробки в Росії.

До комплексу входять три великі підприємства: «Башнєфть-Уфанефтехим», «Башнєфть-Новойл» та Уфимський нафтопереробний завод. Вони спеціалізуються на виробництві автомобільного й авіаційного пального, мастильних матеріалів, нафтового коксу, сірки та іншої нафтопродукції.

Сумарна потужність цих підприємств перевищує 23 млн тонн переробки нафти на рік, що забезпечує значну частку російського ринку пального. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень або можливі наслідки атаки російська влада наразі не оприлюднила.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня безпілотники також атакували Тульську область РФ. Після ударів сталася масштабна пожежа на великому логістичному складі компанії Wildberries. За повідомленнями російської сторони, внаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина.

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Теги: росія дрон нафта

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