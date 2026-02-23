Син конгресвумен Колумбії, яка підтримує Трампа, застряг у центрі депортації США

Син конгресвумен Анхели Вергари легально перебував у США з 2022 року та мав дозвіл на роботу

Колумбійська політика Анхела Вергара, чия Консервативна партія відома своєю підтримкою ідеології Дональда Трампа, опинилася в центрі скандалу. Її 23-річного сина Рафаеля затримали агенти ICE (Імміграційної та митної поліції США) у Луїзіані, що викликало хвилю дискусій про політичне лицемірство та жорсткість міграційної політики Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Рафаеля затримали понад 20 днів тому під час планової перевірки, коли він керував комерційною вантажівкою. Наразі він перебуває у виправному центрі Рівер у Луїзіані. Вергара стверджує, що умови утримання там є жахливими, бо у камері перебуває близько 70 осіб, а в’язні страждають від хвороб та нестачі питної води (був випадок, коли воду не давали протягом 12 годин).

Син конгресвумен легально перебував у США з 2022 року, мав дозвіл на роботу, сплачував податки та чекав на розгляд справи про притулок, призначений на 2028 рік.

Родина Рафаеля погодилася на його добровільний виїзд до Колумбії, щоб прискорити процес, проте хлопець досі залишається під вартою. Причина – критична нестача репатріаційних рейсів. Хоча Колумбія нещодавно домовилася про відновлення депортаційних літаків, міністр закордонних справ Роза Вільявісенсіо повідомила, що виконуватиметься лише один рейс на тиждень. Вергара закликає уряд збільшити кількість гуманітарних рейсів, щоб тисячі колумбійців не застрягали в американських в'язницях.

Політичний парадокс та критика в мережі Справа набула особливого розголосу через ідеологічну позицію Вергари. Її партія відкрито святкувала перемогу Трампа на виборах 2024 року та завжди підтримувала жорсткі заходи США. Користувачі соцмереж звинуватили політика в тому, що вона заговорила про права людини лише тоді, коли репресивна машина зачепила її власну родину.

Ситуація загострилася через фейкове відео, на якому жінка в капелюсі MAGA («Make America Great Again») танцює на підтримку Трампа. Користувачі та навіть президент Колумбії Густаво Петро помилково ідентифікували її як Вергару. Петро пізніше видалив пост, але зауважив: «Попри парадокс, посольство має допомогти повернути сина конгресвумен».

Анхела Вергара відкидає звинувачення у лицемірстві. Вона заперечує участь у групі «Латиноамериканки за Трампа» та стверджує, що ніколи не підтримувала заходи, які порушують права людини, попри свої консервативні погляди.

Наразі Вергара сподівається на реакцію президента Петро щодо збільшення частоти рейсів для репатріації, поки її син залишається в ув'язненні в Луїзіані.

Як відомо, адміністрація президента Дональда Трампа витратила понад $40 млн на депортацію лише 300 мігрантів до віддалених країн, з якими ті не мали жодних зв'язків. Згідно з новими даними, середня вартість вислання однієї особи становить близько $133 тис., що викликало хвилю критики з боку демократів та правозахисників.

Раніше президент США Дональд Трамп відвідав новий центр утримання мігрантів, розташований у національному парку Еверглейдс, штат Флорида. Об’єкт, який уже встигли охрестити «Алігатор Алькатрасом», знаходиться приблизно за 60 км від Маямі – в глибині субтропічних болотистих угідь, населених алігаторами, крокодилами та пітонами.