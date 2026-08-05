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РФ готувала замах на главу німецького виробника дронів: у справі фігурує українець

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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РФ готувала замах на главу німецького виробника дронів: у справі фігурує українець
Голова німецького виробника безпілотників Donaustahl Стефан Туманн
фото: Donaustahl

Двоє підозрюваних кілька місяців стежили за керівником компанії Donaustahl

Російські спецслужби планували замах на Стефана Туманна – генерального директора німецької компанії Donaustahl, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Die Zeit.

Запобігти можливому замаху вдалося завдяки оперативним діям німецьких спецслужб, які отримали попередження від розвідки однієї з дружніх держав. Як стверджує Die Zeit, навесні цього року правоохоронці затримали двох підозрюваних – громадянина України Сергія Н. в Іспанії та громадянку Румунії Аллу С. у федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія.

За версією слідства, з грудня 2025-го до березня 2026 року вони стежили за Туманном, фотографували та знімали на відео його будинок і штаб-квартиру компанії, а також збирали інформацію про нього в інтернеті.

Перші відомості про можливу загрозу життю керівника Donaustahl німецькі спецслужби отримали ще у грудні 2025 року від іноземної розвідки. Після цього Сергія Н. затримали в Баварії та вилучили його мобільні телефони. Через брак часу правоохоронці не встигли повністю проаналізувати дані під час його перебування під вартою, тому чоловіка відпустили.

Згодом аналіз інформації показав його ймовірні контакти з російськими спецслужбами. За інформацією журналістів, слідчі також перевіряли дані про можливе стеження за батьком Туманна, щоб встановити місцеперебування керівника компанії.  На той момент Сергій Н. вже виїхав до Іспанії разом із родиною.

У березні 2026 року правоохоронці провели одночасну спецоперацію: Сергія Н. затримали в Іспанії, а Аллу С. – у Німеччині. Генеральна прокуратура звинуватила обох у діяльності на користь іноземної розвідки. Їхні адвокати від коментарів відмовилися.

Наразі Стефан Туманн перебуває під посиленою охороною. Як зазначає Die Zeit, міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт регулярно отримує доповіді щодо перебігу цієї справи.

Нагадаємо, у 2024 році російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України. Після цього його стали охороняти як федерального канцлера. Виходячи з дому, Паппергера одягає бронежилет, а озброєні охоронці возять його на ділові зустрічі на броньованому автомобілі.

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Теги: українці росія дрон Німеччина

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