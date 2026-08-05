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У Росії вибухнуло авто директора заводу, який виробляє FPV-дрони: він у реанімації

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Росії вибухнуло авто директора заводу, який виробляє FPV-дрони: він у реанімації
Заводу, яким керує Ткачук, виробляє FPV-дрони «Упирь» для армії РФ
фото: росЗМІ

За даними російських ЗМІ, Володимир Ткачук зазнав тяжких поранень

5 серпня під Єкатеринбургом вибухнув автомобіль, у якому, за попередніми даними, перебував генеральний директор компанії «Уралдронзавод» Володимир Ткачук. Він також є автором провоєнного Telegram-каналу «Повёрнутые на войне». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Ткачук, ймовірно, зазнав тяжких поранень та перебуває в реанімації. Раніше ЗМІ повідомляли про вибух в автомобілі Mercedes, який міг належати або використовувався керівником підприємства. Водій загинув на місці. За фактом вибуху російські силовики відкрили справу про замах на вбивство.

Авто Ткачука підірівали під Єкатеринбургом
Авто Ткачука підірівали під Єкатеринбургом
фото: росЗМІ

Зазначимо, що «Уралдронзавод», заснований у 2022 році, виробляє FPV-дрони «Упир», які використовуються російськими військовими у війні проти України. У вересні 2024 року Володимир Ткачук презентував цей безпілотник президенту РФ Володимиру Путіну.

Нагадаємо, раніше у центрі Москви пролунав вибух у елітному ресторані, де начебто відпочивали генерали. Аналітики стверджують, що в кафе святкували день народження неназваного генерала – біля ресторану було багато машин із чорними номерами, якими зазвичай користуються російські силовики.

Ціллю вибуху міг бути командувач Повітряно-космічних сил Росії Олександр Чайко, причетний до злочинів у Бучі. Зголом державні реєстри Росії підтвердили загибель Даніїла Передрія, якого російські медіа називають зятем Чайка. Його дружина Марія Чайко могла зазнати тяжкого поранення.

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Теги: дрон росіяни поранення росія вибух

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