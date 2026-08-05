У Росії вибухнуло авто директора заводу, який виробляє FPV-дрони: він у реанімації

За даними російських ЗМІ, Володимир Ткачук зазнав тяжких поранень

5 серпня під Єкатеринбургом вибухнув автомобіль, у якому, за попередніми даними, перебував генеральний директор компанії «Уралдронзавод» Володимир Ткачук. Він також є автором провоєнного Telegram-каналу «Повёрнутые на войне». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Ткачук, ймовірно, зазнав тяжких поранень та перебуває в реанімації. Раніше ЗМІ повідомляли про вибух в автомобілі Mercedes, який міг належати або використовувався керівником підприємства. Водій загинув на місці. За фактом вибуху російські силовики відкрили справу про замах на вбивство.

Авто Ткачука підірівали під Єкатеринбургом фото: росЗМІ

Зазначимо, що «Уралдронзавод», заснований у 2022 році, виробляє FPV-дрони «Упир», які використовуються російськими військовими у війні проти України. У вересні 2024 року Володимир Ткачук презентував цей безпілотник президенту РФ Володимиру Путіну.

Нагадаємо, раніше у центрі Москви пролунав вибух у елітному ресторані, де начебто відпочивали генерали. Аналітики стверджують, що в кафе святкували день народження неназваного генерала – біля ресторану було багато машин із чорними номерами, якими зазвичай користуються російські силовики.

Ціллю вибуху міг бути командувач Повітряно-космічних сил Росії Олександр Чайко, причетний до злочинів у Бучі. Зголом державні реєстри Росії підтвердили загибель Даніїла Передрія, якого російські медіа називають зятем Чайка. Його дружина Марія Чайко могла зазнати тяжкого поранення.