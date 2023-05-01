Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білий дім назвав втрати росіян біля Бахмута під час наступу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім назвав втрати росіян біля Бахмута під час наступу
Російський наступ у східному Донбасі «застопорився» і «провалився»
фото ілюстративне

За останні п'ять місяців бойових дій в Україні Росія втратила 100 тис. чоловік

У грудні минулого року в боях біля Бахмута загинуло близько 20 тис. російських загарбників. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Sky News.

За підрахунками Білого дому, за останні п'ять місяців бойових дій в Україні Росія втратила 100 тис. чоловік.

Кірбі заявив, що російський наступ у східному Донбасі «застопорився» і «провалився». 

В останні місяці Москва зосередила своє вторгнення на Донбасі, зокрема, на місті Бахмут.

Нагадаємо, триває 432-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Загалом, протягом доби, противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти.

Читайте також:

Теги: росія наступ Бахмут контрнаступ втрати війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Білий дім назвав втрати росіян біля Бахмута під час наступу
Білий дім назвав втрати росіян біля Бахмута під час наступу
Росіяни втікають із Білорусі: яка ситуація біля кордону
Росіяни втікають із Білорусі: яка ситуація біля кордону
Розвідка повідомила деталі рятувальної операції українців у Судані
Розвідка повідомила деталі рятувальної операції українців у Судані
«Це – катастрофа». Китаєзнавиця оцінила вплив російської пропаганди в Піднебесній
«Це – катастрофа». Китаєзнавиця оцінила вплив російської пропаганди в Піднебесній
Підрив залізниці у Брянській області. Мінтранс Білорусі повідомив деталі
Підрив залізниці у Брянській області. Мінтранс Білорусі повідомив деталі
У Ліверпулі до пісенного конкурсу «Євробачення» встановлено інсталяцію на честь України (фото)
У Ліверпулі до пісенного конкурсу «Євробачення» встановлено інсталяцію на честь України (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8597
Був завзятим до танців й вчився на офіціанта: спогади односельчан про митрополита Павла
8415
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
8301
За день у Бахмуті знищено сотню «вагнерівців»: Пригожин зробив заяву
6296
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
5746
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
5118
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч

Новини

Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Сьогодні, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Сьогодні, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Сьогодні, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Сьогодні, 06:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту