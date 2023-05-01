Білий дім назвав втрати росіян біля Бахмута під час наступу

Російський наступ у східному Донбасі «застопорився» і «провалився»

За останні п'ять місяців бойових дій в Україні Росія втратила 100 тис. чоловік

У грудні минулого року в боях біля Бахмута загинуло близько 20 тис. російських загарбників. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Sky News.

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За підрахунками Білого дому, за останні п'ять місяців бойових дій в Україні Росія втратила 100 тис. чоловік.

Кірбі заявив, що російський наступ у східному Донбасі «застопорився» і «провалився».

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В останні місяці Москва зосередила своє вторгнення на Донбасі, зокрема, на місті Бахмут.

Нагадаємо, триває 432-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Загалом, протягом доби, противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти.