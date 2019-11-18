Білий дім підтримав протестувальників в Ірані



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15 листопада у кількох іранських містах почалися акції протесту

США засуджують застосування «смертоносної сили» в Ірані

Сполучені Штати Америки висловлюють підтримку учасникам акцій протесту в Ірані і засуджують дії місцевої влади щодо протестувальників.

Про це повідомляється в поширеній заяві прессекретаря Білого дому Стефані Грішем.

«Сполучені Штати підтримують іранський народ в його мирних протестах проти режиму. Ми засуджуємо застосування смертоносної сили і жорсткі обмеження (доступ до засобів) зв’язку, що застосовуються по відношенню до демонстрантів», — йдеться в документі.

«Тегеран фанатично переслідував свої ядерні та ракетні програми, підтримував тероризм, перетворюючи горду країну в ще одну повчальну історію про те, що трапляється, коли правлячий клас кидає свій народ і відправляється в хрестовий похід за особистою владою і збагаченням», — додала Грішем.

Нагадаємо, протягом кількох днів, починаючи 15 листопада, щонайменше 21 людина загинула в Ірані в ході зіткнень поліції з протестувальниками у кількох містах країни.

Як повідомлялося, 15 листопада у кількох іранських містах почалися акції протесту після того, як уряд країни оголосив про підвищення ціни на бензин. Ціну на бензин буде підвищено на 50 відсотків за перші 60 літрів та на 300 відсотків – понад встановлену норму на місяць.