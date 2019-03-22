Білий дім відмовився надати Конгресу дані про переговори Трампа з Путіним



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В засекречених досьє відсутні дані про деталі п'яти зустрічей Трампа і Путіна за останні два роки

В адміністрації Трампа заявили, що дипломатичні повідомлення президента є конфіденційними

Білий дім відповів відмовою на запит демократів про надання документів та інтерв'ю, пов'язаних із переговорами президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Про це в четвер, 21 березня, повідомляє The Hill з посиланням на документ.

В адміністрації Трампа заявили, що дипломатичні повідомлення президента є конфіденційними, а запит надати ці дані виходять за рамки законної сфери розслідування Конгресу.

Раніше в Конгресі США глави трьох комітетів Палати представників вимагали доступ до деталей переговорів президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

За даними The Washington Post, Трамп приховує від адміністрації Білого дому деталі розмов з Путіним. Зокрема, на саміті в Гамбурзі в 2017 році він забрав папери з позначками у свого перекладача і заборонив обговорювати подію з членами адміністрації.

В результаті, в засекречених досьє відсутні дані про деталі п'яти зустрічей Трампа і Путіна за останні два роки.

До слова, Палата представників Конгресу США 14 березня одноголосно проголосувала за резолюцію про публікацію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера після закінчення розслідування ймовірного втручання Росії у вибори в США.

Джерело: Кореспондент.net