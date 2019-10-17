Білий дім вирішив провести саміт G7 на курорті Трампа у Флориді



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Курорт Trump National в містечку Дорал у Флориді

Трамп «жодним чином та жодною формою» не отримуватиме прибутку від запланованого саміту в одній із його резиденцій

Адміністрація президента США планує запросити гостей наступного саміту G7 на курорт Trump National в містечку Дорал, штат Флорида.

Про це повідомив у четвер в.о. глави адміністрації Білого дому Мік Малвані.

«Ми обирали (місце для проведення саміту – ред.) з-поміж 12-ти інших об'єктів», - зауважив представник адміністрації США.

Керівник адміністрації президента також підкреслив, що Трамп «жодним чином та жодною формою» не отримуватиме прибутку від запланованого саміту в одній із його резиденцій.

Саміт G7 має пройти з 10 по 12 червня 2020 року.

Нагадаємо, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт Великої сімки, який відбудеться в Сполучених Штатах, «безумовно можливо».

Трамп зазначив, що, «можливо, він запросить Путіна як гостя, але наразі не знає».

Раніше Трамп закликав повернути Росію в Велику сімку, виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.