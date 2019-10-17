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    У світі

    Білий дім вирішив провести саміт G7 на курорті Трампа у Флориді

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    <p>Курорт Trump National в містечку Дорал у Флориді</p> - Білий дім вирішив провести саміт G7 на курорті Трампа у Флориді

    Курорт Trump National в містечку Дорал у Флориді

    Трамп «жодним чином та жодною формою» не отримуватиме прибутку від запланованого саміту в одній із його резиденцій

    Адміністрація президента США планує запросити гостей наступного саміту G7 на курорт Trump National в містечку Дорал, штат Флорида.

    Про це повідомив у четвер в.о. глави адміністрації Білого дому Мік Малвані.

    «Ми обирали (місце для проведення саміту – ред.) з-поміж 12-ти інших об'єктів», - зауважив представник адміністрації США.

    Керівник адміністрації президента також підкреслив, що Трамп «жодним чином та жодною формою» не отримуватиме прибутку від запланованого саміту в одній із його резиденцій.

    Саміт G7 має пройти з 10 по 12 червня 2020 року.

    Нагадаємо, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт Великої сімки, який відбудеться в Сполучених Штатах, «безумовно можливо».

    Трамп зазначив, що, «можливо, він запросить Путіна як гостя, але наразі не знає». 

    Раніше Трамп закликав повернути Росію в Велику сімку, виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

    Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.

    Адміністрація Президента США саміт Дональд Трамп Велика сімка політика Флорида
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