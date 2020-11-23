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    У світі

    Білл Гейтс передбачив початок нової пандемії

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    Засновник Microsoft Білл Гейтс зробив невтішний прогноз - Білл Гейтс передбачив початок нової пандемії
    Засновник Microsoft Білл Гейтс зробив невтішний прогноз

    За прогнозом Гейтса, нова пандемія може початися через три роки, а при найкращому розкладі - через 20 років

    Засновник Microsoft і співголова благодійного фонду Білл Гейтс розповів про неминучість нової пандемії.

    Про це повідомляється в його подкасті, присвяченому наслідків Covid–19.

    Обговорюючи з актрисою Рашидою Джонс і головним інфекціоністом США Ентоні Фаучі коронавірус, мільярдер заявив, що людству не вдасться уникнути нової пандемії. За прогнозом Гейтса, вона може початися через три роки, а при найкращому розкладі – через 20 років.

    Однак в будь–якому випадку, на думку засновника Microsoft, в наступний раз людство буде готове до пандемії набагато краще – будуть розроблені системи тестування потенційних носіїв інфекції і механізми введення карантину.

    Раніше Білл Гейтс пообіцяв погані новини про коронавіруси в найближчі півроку.

    «Взимку, коли холодніше, вірус розмножується швидше, адже ми більше часу знаходимося в приміщенні, так що це не дуже добре. Крім того, виникає певна втома: деякі речі, які доводиться робити людям, наприклад триматися подалі від друзів, робити все важче », – сказав Гейтс.

    Теги: США Білл Гейтс Microsoft
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