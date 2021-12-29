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    Білл Клінтон запустив свій онлайн-курс лідерства

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    Білл Клінтон почав продавати навчальний онлайн-курс - Білл Клінтон запустив свій онлайн-курс лідерства
    Білл Клінтон почав продавати навчальний онлайн-курс
    фото: AP

    Клінтон обіцяє навчити тих, хто купить курс «майстерності приймати швидкі та жорсткі рішення у невизначених ситуаціях»

    Експрезидент США Білл Клінтон запустив свій онлайн-курс лідерства на навчальній платформі. Про це повідомляє CNN.

    У 14 лекціях загальною тривалістю дві з половиною години, колишній керівник американської адміністрації говорить про «силу оптимізму», «правильне ставлення до критики» та про виховання емоційного інтелекту.

    Колишній президент обіцяє навчити тих, хто купить курс «майстерності приймати швидкі та жорсткі рішення у невизначених ситуаціях».

    У трейлері Клінтон розповідає про труднощі, з якими йому доводилося зіткнутися на життєвому шляху, серед яких програш на губернаторських виборах незабаром після початку політичної кар'єри (Білл Клінтон програв посаду губернатора Арканзасу республіканцю Френку Уайту в 1980 - прим. ред.), конфлікт. та смерть матері під час президентського терміну.

    «Я вірю, що лідерами не лише народжуються. Ними ще й стають», – повідомляє експрезидент у трейлері.

    Його дружина, колишній державний секретар США Гілларі Клінтон, до цього також випустила курс на платформі, назвавши його «Сила стійкості».

    Раніше повідомлялося, що Клінтон був госпіталізований в реанімаційне відділення з інфекцією, але не з коронавірусом.

    Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому. Лікарі поставили діагноз сепсис, інфекція кровотоку, я

    Теги: США Гілларі Клінтон Білл Клінтон президент
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    Білл Клінтон запустив свій онлайн-курс лідерства