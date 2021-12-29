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    Держсекретар США провів розмову із Зеленським: про що говорили

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    Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен поспілкувалися телефоном - Держсекретар США провів розмову із Зеленським: про що говорили
    Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен поспілкувалися телефоном
    фото з відкритих джерел

    Зеленський та Блінкен обговорили майбутні дипломатичні переговори з Росією

    Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

    «Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед нарощуванням військової могутності Росії біля кордонів України», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, Зеленський та Блінкен обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні переговори з Росією.

    Раніше було відомо, що президенти США та Росії до кінця 2021 року можуть провести ще одну розмову. Байден тоді зауважив, що, на його думку, глави держав Росії та США «розмовлятимуть протягом тривалого часу».

    Як відомо, 29 грудня у РФ відбулась зустріч Путіна і Лукашенка. Диктатори заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році.

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    Теги: США Володимир Зеленський Ентоні Блінкен
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    Держсекретар США провів розмову із Зеленським: про що говорили