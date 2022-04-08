Білорусь розпочала військові навчання на всіх полігонах країни

Залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі по Україні

Збройні сили республіки Білорусь проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 8 квітня.

Близько чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону.

Залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території республіки Білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

За наявною інформацією, на території Білорусі здійснюється відбір так званих добровольців із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.

Як відомо, російські окупанти готуються до наступу на сході України. Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

Раніше повідомлялося, що на Волинському напрямку є імовірність ракетно-бомбових ударів російських окупантів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі.