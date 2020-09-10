Білоруська опозиціонерка Колеснікова заявила про погрози фізичною розправою
Опозиціонерка розцінює своє нещодавнє затримання як викраденняБілоруська опозиціонерка Марія Колеснікова заявила, що під час утримання в ГУБОЗіК силовики їй погрожували фізичною розправою. За фактом погроз вона планує подавати до суду.
Про це розповіла адвокатка опозиціонерки Людмила Казак.
За словами адвокатки, опозиціонерка розцінює своє нещодавнє затримання як викрадення та збирається складати звернення, щоб встановити всіх причетних до викрадення та спроби її вивезення в Україну.
Казак стверджує, що на тілі Колеснікової є сліди ударів, а також у неї болять руки, після того, як її силою заштовхували в машину та утримували.
«Ми вимагаємо розслідувати факт викрадення Колесникової, незаконне утримання і загрози, а також припинити кримінальну справу проти неї, Максима Знака, Іллі Салея і всіх політичних в'язнів», - заявили соратники опозиціонерки.
Раніше повідомлялося, що 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська. 8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні. Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова. Пізніше родичі опозиціонерки Колесникової подали заяву про її зникнення. До слова, лідери опозиції в Білорусі дотримуються офіційної позиції влади республіки у питання щодо статусу анексованого Криму. Про це раніше заявила член президії Координаційної ради Марія Колесникова.
Раніше повідомлялося, що 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська.
8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.
Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.
Пізніше родичі опозиціонерки Колесникової подали заяву про її зникнення.
До слова, лідери опозиції в Білорусі дотримуються офіційної позиції влади республіки у питання щодо статусу анексованого Криму. Про це раніше заявила член президії Координаційної ради Марія Колесникова.