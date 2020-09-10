Білоруська опозиціонерка Колеснікова заявила про погрози фізичною розправою



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Марія Колеснікова заявила про погрози фізичною розправою з боку силовиків Фото: tut.by

Опозиціонерка розцінює своє нещодавнє затримання як викрадення

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова заявила, що під час утримання в ГУБОЗіК силовики їй погрожували фізичною розправою. За фактом погроз вона планує подавати до суду.

Про це розповіла адвокатка опозиціонерки Людмила Казак.

За словами адвокатки, опозиціонерка розцінює своє нещодавнє затримання як викрадення та збирається складати звернення, щоб встановити всіх причетних до викрадення та спроби її вивезення в Україну.

Казак стверджує, що на тілі Колеснікової є сліди ударів, а також у неї болять руки, після того, як її силою заштовхували в машину та утримували.

«Ми вимагаємо розслідувати факт викрадення Колесникової, незаконне утримання і загрози, а також припинити кримінальну справу проти неї, Максима Знака, Іллі Салея і всіх політичних в'язнів», - заявили соратники опозиціонерки.