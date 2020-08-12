Білоруські силовики розстріляли двох чоловіків, посадивши їх перед своїм автомобілем (відео)



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Білоруські силовики розстріляли двох активістів, пперед цим посадивщи їх під колесами свого авто

Двох учасників протесту у Білорусі силовики розстріляли гумовими кулями

Білоруські правоохоронці дістали з кущів двох чоловіків, які, ймовірно, брали участь у вуличних протестах після виборів президента в Білорусі, посадили їх на бордюр і розстріляли зі зброї. Кулі виявилися гумовими. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє місцеве видання Nexta.

Усе дійство зафільмували мешканці будинку навпроти. Вони нецензурно коментували все, що відбувалося на відео. «Я думала, що їх відпустили, а вони диви, що роблять!», - говорить жіночий голос поза кадром. «Витягли з кущів і розстріляли», - додає чоловік.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», через омонівців у Білорусі постраждала п’ятирічна дівчинка. Автомобіль з її сім’єю рухався в заторі з машин, що сигналили на підтримку активістів. Аж раптом міліціонери напали на авто, що рухалося зустрічною смугою, аби обігнати мітингарів, і дубинками розтрощили його.