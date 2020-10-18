До резиденції Лукашенка у Мінську стягнули військову техніку



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Колону військової техніки і автозаків, стягнуту до палацу Незалежності Фото: t.me/gaswagen_minsk

Сьогодні, 18 жовтня у Мінську відбудеться «Партизанський марш»

Колону військової техніки і автозаків, стягнуту до палацу Незалежності, резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенко, зняли на відео. Кадри в неділю, 18 жовтня, публікує Telegram-канал «Військовий оглядач».

«Значна присутність сил безпеки Республіки Білорусь в районі палацу Незалежності напередодні масових акцій протесту», – йдеться у підписі.

За даними порталу reform.by, такі ж колони військової техніки були помічені в районі Уруччя і на Партизанському проспекті – спецтранспорт прямував в бік площі Ванєєва.

Повідомляється також, що силовики знаходяться і у дворах в районі Партизанського проспекту.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.

Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

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