До резиденції Лукашенка у Мінську стягнули військову техніку
Сьогодні, 18 жовтня у Мінську відбудеться «Партизанський марш»
Колону військової техніки і автозаків, стягнуту до палацу Незалежності, резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенко, зняли на відео. Кадри в неділю, 18 жовтня, публікує Telegram-канал «Військовий оглядач».
«Значна присутність сил безпеки Республіки Білорусь в районі палацу Незалежності напередодні масових акцій протесту», – йдеться у підписі.
За даними порталу reform.by, такі ж колони військової техніки були помічені в районі Уруччя і на Партизанському проспекті – спецтранспорт прямував в бік площі Ванєєва.
Повідомляється також, що силовики знаходяться і у дворах в районі Партизанського проспекту.
До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників
Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.
Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.