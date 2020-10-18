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    У світі

    До резиденції Лукашенка у Мінську стягнули військову техніку

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    Колону військової техніки і автозаків, стягнуту до палацу Незалежності - До резиденції Лукашенка у Мінську стягнули військову техніку
    Колону військової техніки і автозаків, стягнуту до палацу Незалежності
    Фото: t.me/gaswagen_minsk

    Сьогодні, 18 жовтня у Мінську відбудеться «Партизанський марш»

    Колону військової техніки і автозаків, стягнуту до палацу Незалежності, резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенко, зняли на відео. Кадри в неділю, 18 жовтня, публікує Telegram-канал «Військовий оглядач».

    «Значна присутність сил безпеки Республіки Білорусь в районі палацу Незалежності напередодні масових акцій протесту», – йдеться у підписі.

    За даними порталу reform.by, такі ж колони військової техніки були помічені в районі Уруччя і на Партизанському проспекті – спецтранспорт прямував в бік площі Ванєєва.

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    До резиденції Лукашенка у Мінську стягнули військову техніку
    До резиденції Лукашенка у Мінську стягнули військову техніку
    До резиденції Лукашенка у Мінську стягнули військову техніку
    Фото: t.me/gaswagen_minsk

    Повідомляється також, що силовики знаходяться і у дворах в районі Партизанського проспекту.

    У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

    До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

    Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю. 

    Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

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    Білорусь вибори Олександр Лукашенко протест
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