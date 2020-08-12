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    У світі

    У Бресті міліція відкрила вогонь на ураження проти мітингарів

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    У Бресті міліція поранила активіста - У Бресті міліція відкрила вогонь на ураження проти мітингарів
    У Бресті міліція поранила активіста

    На протестах у білоруському Бресті поранили одного активіста

    Співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі у місті Брест відкрили вогонь на ураження по громадянах, які рухалися на них та були озброєні арматурою. Про це повідомила пресслужба відомства, передає УНН. Згідно з інформацією видання, подія сталася вчора, 11 серпня

    «Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров'я співробітників зброя була застосована на ураження. Один із нападників поранений», - повідомили в МВС республіки.

    Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які відбулися увечері 9 серпня.

    Як раніше повідомляв  «Главком»,у столиці Білорусі Мінську нібито затримали «координаторів» масових протестів у зв’язку з результатами президентських виборів, один з них керував діями соратників з готелю.

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