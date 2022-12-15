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Білоруський суд ув'язнив двох українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білоруський суд ув'язнив двох українців
Суддя призначив Столярчуку шість років колонії, а Гудику – п'ять
фото: spring96.org

Згідно з повідомленням білоруської сторони, українців затримали на пункті пропуску Брестської області «Мокрани»

Брестський обласний суд Білорусі виніс вирок двом українцям. Михайла Столярчука та Дмитра Гудика звинуватили в «агентурній діяльності» у Білорусі на користь України. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Суддя призначив Столярчуку шість років колонії, а Гудику – п'ять.

За версією обвинувачення, чоловіки «збирали дані про військову техніку та об'єкти в білорусі за завданням Служби безпеки України».

Суд виніс вирок ще 24 листопада, проте про результат суду та суть обвинувачення стало відомо з пропагандистського фільму АТН «Контррозвідка. Операції білоруського КДБ проти спецслужб Заходу й України».

Згідно з повідомленням білоруської сторони, українців затримали на пункті пропуску Брестської області «Мокрани»: вони їхали автобусом Львів-Брест. Дата затримання не називається, але, ймовірно, це сталося на початку цього року. Згідно з версією обвинувачення, за завданням Служби безпеки України вони збирали дані про військову техніку та об'єкти з 2018 року. З ними був затриманий також Ігор Дірко, але замість судового переслідування його вислали з Білорусі.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, Білорусь, ймовірно, готується до вступу у війну.

Теги: Білорусь вирок Львів війна суд тюрьма

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