Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США оновили критерії здорової їжі: що зміниться для споживачів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США оновили критерії здорової їжі: що зміниться для споживачів
Американське відомство розробить новий символ, який вказуватиме на відповідність продукту оновленим критеріям
фото із відкритих джерел

Фахівці прагнуть оздоровити раціон пересічних американців

Управління контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) вперше за 30 років оновило критерії для позначення «здорових» продуктів. Це рішення пов'язане із наростаючою кризою, викликаною хронічними захворюваннями, що запобігають, пов'язаними з харчуванням, що вимагають негайних заходів.

Новий підхід виключає зі списку такі продукти, як білий хліб, і включає в нього багаті на поживні речовини яйця, жирну рибу, горіхи та насіння, а також оливкову олію.

Оновлені вимоги включають наявність значної кількості однієї або кількох рекомендованих продуктових груп, таких як овочі, білки, молочні продукти або злаки, а також дотримання суворих лімітів на вміст насичених жирів, натрію та доданих цукрів.

Зміни торкнулися підходу до жиру. За словами представника FDA Клодіна Кавано, акцент зміщується із загального скорочення жирів на зниження споживання насичених жирів. Це означає, що авокадо, горіхи, насіння, риба з високим вмістом жиру, яйця та оливкова олія тепер відповідають визначенню здорового продукту.

Зміни також стосуються продуктів з високим вмістом доданих цукрів, таких як солодкі батончики, фруктові закуски, збагачені сніданки та йогурти з підсолоджувачами, які більше не відповідатимуть вимогам маркування «здорові».

Мета цієї зміни – боротися з дієтично зумовленими хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, діабет 2-го типу та певні види раку. За даними FDA, саме ці захворювання є провідними причинами інвалідності та смертності в США, особливо серед представників расових та етнічних меншин, а також груп із низьким матеріальним статком.

Згідно зі статистикою, 77% американців перевищують рекомендовані норми щодо насичених жирів, 63% – за доданими цукрами, а 90% вживають надто багато натрію. Водночас більшість населення споживає недостатньо молочних продуктів, фруктів та овочів.

Для спрощення вибору споживачів розробляється новий символ, який вказуватиме на відповідність продукту оновленим критеріям. Цей знак стане «швидким сигналом» для тих, хто не знайомий із складом продукту, і допоможе виділити те, що допоможе сформувати здоровий раціон. Однак терміни його впровадження поки що не визначені.

До слова, здоровій людині цукор не є обов'язковим продуктом для життя. Він може знадобитися у медичних цілях, наприклад, при інфаркті міокарда, коли вводять розчин 5% глюкози. Також цукор потрібен спортсменам та людям, що займаються важкою фізичною працею. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла лікарка-ендокринологиня Богдана Мурашова.

Читайте також:

Теги: США поживні речовини діабет овочі населення харчування продукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коротка аналітика по «плану генерала Келлога»
«План генерала Келлога». Чи дійсно він закінчить війну в Україні
28 листопада, 11:11
Раніше суд поставив на паузу справу новообраного президента Дональда Трампа про заворушення під Капітолієм
Мін'юст США пропонує закрити справу проти Трампа щодо втручання у вибори
25 листопада, 21:19
Сан-Дієго постав перед Вестмінстерським магістратським судом у вівторок, 26 листопада 2024 року
У Британії заарештували терориста, якого ФБР розшукувало понад 20 років
27 листопада, 05:53
Молоде покоління виховують так, аби воно було лояльним до окупантів
Стало відомо, що росіяни зробили із дитячим табором «Артек» у Криму
1 грудня, 20:58
Глава держави наголосив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії
Зеленський відреагував на заклики про призов 18-річних
10 грудня, 01:39
Наразі невідомо, чи прийняв запрошення Трампа лідер Китаю
Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію
12 грудня, 08:40
Індія має великі проблеми із максимально швидким старінням населення
Країна з населенням у півтора мільярда хоче більше дітей
19 грудня, 03:50
Політична ситуація у США складається не найкращим чином
На США може чекати грудневий шатдаун – The Washington Post
18 грудня, 07:40
Постраждалих серед населення немає
Атака дронів на Київщину: фото наслідків
Сьогодні, 10:48

Соціум

Росія почала блокувати YouTube: трафік упав до 20% від норми
Росія почала блокувати YouTube: трафік упав до 20% від норми
Сирійці вперше змогли побувати на особистому курорті Асада (відео)
Сирійці вперше змогли побувати на особистому курорті Асада (відео)
В одному з найбільших портів Туреччини перекинувся контейнеровоз (фото)
В одному з найбільших портів Туреччини перекинувся контейнеровоз (фото)
США оновили критерії здорової їжі: що зміниться для споживачів
США оновили критерії здорової їжі: що зміниться для споживачів
Японія збудує прототип місячного поселення, яке стане домом для тисяч людей
Японія збудує прототип місячного поселення, яке стане домом для тисяч людей
Влада Риму встановила обмеження на відвідування найвідомішого фонтану Треві
Влада Риму встановила обмеження на відвідування найвідомішого фонтану Треві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
46K
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
22K
Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця
21K
Командир секретного підрозділу розвідки пояснив, яке звершення війни буде справедливим
14K
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua