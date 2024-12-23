США оновили критерії здорової їжі: що зміниться для споживачів

Фахівці прагнуть оздоровити раціон пересічних американців

Управління контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) вперше за 30 років оновило критерії для позначення «здорових» продуктів. Це рішення пов'язане із наростаючою кризою, викликаною хронічними захворюваннями, що запобігають, пов'язаними з харчуванням, що вимагають негайних заходів.

Новий підхід виключає зі списку такі продукти, як білий хліб, і включає в нього багаті на поживні речовини яйця, жирну рибу, горіхи та насіння, а також оливкову олію.

Оновлені вимоги включають наявність значної кількості однієї або кількох рекомендованих продуктових груп, таких як овочі, білки, молочні продукти або злаки, а також дотримання суворих лімітів на вміст насичених жирів, натрію та доданих цукрів.

Зміни торкнулися підходу до жиру. За словами представника FDA Клодіна Кавано, акцент зміщується із загального скорочення жирів на зниження споживання насичених жирів. Це означає, що авокадо, горіхи, насіння, риба з високим вмістом жиру, яйця та оливкова олія тепер відповідають визначенню здорового продукту.

Зміни також стосуються продуктів з високим вмістом доданих цукрів, таких як солодкі батончики, фруктові закуски, збагачені сніданки та йогурти з підсолоджувачами, які більше не відповідатимуть вимогам маркування «здорові».

Мета цієї зміни – боротися з дієтично зумовленими хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, діабет 2-го типу та певні види раку. За даними FDA, саме ці захворювання є провідними причинами інвалідності та смертності в США, особливо серед представників расових та етнічних меншин, а також груп із низьким матеріальним статком.

Згідно зі статистикою, 77% американців перевищують рекомендовані норми щодо насичених жирів, 63% – за доданими цукрами, а 90% вживають надто багато натрію. Водночас більшість населення споживає недостатньо молочних продуктів, фруктів та овочів.

Для спрощення вибору споживачів розробляється новий символ, який вказуватиме на відповідність продукту оновленим критеріям. Цей знак стане «швидким сигналом» для тих, хто не знайомий із складом продукту, і допоможе виділити те, що допоможе сформувати здоровий раціон. Однак терміни його впровадження поки що не визначені.

До слова, здоровій людині цукор не є обов'язковим продуктом для життя. Він може знадобитися у медичних цілях, наприклад, при інфаркті міокарда, коли вводять розчин 5% глюкози. Також цукор потрібен спортсменам та людям, що займаються важкою фізичною працею. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла лікарка-ендокринологиня Богдана Мурашова.