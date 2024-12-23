Влада Риму встановила обмеження на відвідування найвідомішого фонтану Треві

Відвідувачі мають забронювати місце онлайн та заплатити €2 за вхід, щоб помилуватися фонтаном не більше 30 хвилин

У Римі після трьох місяців реставрації відкрили фонтан Треві. Тепер до нього одночасно пускатимуть до 400 відвідувачів, щоб уникати натовпу. Про це повідомляє CNN.

Фонтан Треві збудували у XVIII столітті – це одна з найпопулярніших памʼяток міста. Щодня його відвідували 10-12 тис. туристів. Але тепер, щоб впоратися з величезним натовпом, влада Рима розробила обмеження. Відвідувачі мають забронювати місце онлайн та заплатити €2 за вхід, щоб помилуватися фонтаном не більше 30 хвилин.

«Так у відвідувачів фонтану буде більше можливостей роздивитися фонтан та зрозуміти цінності, які він втілює», – сказав начальник відділу культурної спадщини Риму Клаудіо Парізі Пресічче.

Щороку у фонтан вкидають близько €1,5 млн, які влада міста переказує католицькій благодійній організації Caritas. Усе через прикмети – вважають, що якщо кинути монетку у фонтан Треві, то людина обовʼязково повернеться до Рима.

Фонтан Треві – найбільший фонтан Риму разом з фасадом будівлі, що примикає до нього, є частиною величної архітектурно-скульптурної композиції в стилі пізнього римського бароко з елементами неокласицизму. Фонтан збудований у 1732-1762 роках за проектом архітектора Ніколо Сальві. Щодня в чашу Треві кидають від €3000 до €4000 монетами різних номіналів. Вважається, що для виконання бажання потрібно повернутись до фонтану спиною, взяти монету в праву руку та перекинути через ліве плече.

До слова, італійський уряд розглядає можливість збільшення туристичного податку у літній період через значне зростання кількості туристів. Уряд пропонує стягувати до 25 євро за ніч із номерів у готелях, щоб допомогти містам, які страждають від натовпу туристів.