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Японія збудує прототип місячного поселення, яке стане домом для тисяч людей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Японія збудує прототип місячного поселення, яке стане домом для тисяч людей
Параболічна структура під назвою The Lunar Glass матиме 400 метрів у висоту і 200 метрів у діаметрі
фото: Kajima Corp

Японці починають дослідження, щоб зробити життя на Місяці реальністю

Повномасштабний прототип житлового комплексу для освоєння Місяця зі штучною гравітацією планують здати в дію в Японії до 2030-х років. Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo.

«Японський університет і будівельна компанія об’єдналися в дослідженні для створення місячного середовища існування, здатного генерувати штучну гравітацію, що дозволить людям жити на Місяці в умовах, подібних до земних», – йдеться у статті.

Згідно з інформацією, займатимуться цим проєктом одна з найбільших у країні будівельних корпорацій Kajima та спеціалісти приватного університету Кіото. Параболічна структура The Lunar Glass, що обертається, матиме 400 метрів у висоту і 200 метрів у діаметрі. Передбачається, що в ній зможуть розміститись до 10 тис. осіб.

«Цей проєкт потребує значного технологічного стрибка, але ми прагнемо його досягти та прокласти шлях до космічних колоній», – сказав професор передових інтегрованих досліджень виживання людини в Університеті Кіото Йосуке Ямашікі.

Проєкт буде запущено вже цього фінансового року, коли розпочнуться пов'язані з ним комп'ютерні розробки та виготовлення моделей. Корпорація Kajima та університет Кіото вже побудовали зменшений прототип параболічного комплексу в масштабі 1:2000.

«Очікується, що ця технологія дозволить усунути занепокоєння щодо несприятливих наслідків тривалого впливу мікрогравітації на організм людини, включаючи втрату кісток і м’язів», – пише Kyodo

Багато японських корпорацій здійснюють зараз різні проєкти, пов'язані з колонізацією Місяця. Зокрема, всюдиходи для руху природним супутником Землі розробляє найбільша в Японії автомобілебудівна корпорація Toyota Motor.

До слова, NASA збирається будувати станції на Місяці та Марсі із грибів та ґрунту.NASA активно розвиває програму вирощування грибоподібних культур на природному супутнику Землі, а потім і за його межами

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Теги: виготовлення університет Місяць космос Японія будівництво

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