Японія збудує прототип місячного поселення, яке стане домом для тисяч людей
Японці починають дослідження, щоб зробити життя на Місяці реальністю
Повномасштабний прототип житлового комплексу для освоєння Місяця зі штучною гравітацією планують здати в дію в Японії до 2030-х років. Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo.
«Японський університет і будівельна компанія об’єдналися в дослідженні для створення місячного середовища існування, здатного генерувати штучну гравітацію, що дозволить людям жити на Місяці в умовах, подібних до земних», – йдеться у статті.
Згідно з інформацією, займатимуться цим проєктом одна з найбільших у країні будівельних корпорацій Kajima та спеціалісти приватного університету Кіото. Параболічна структура The Lunar Glass, що обертається, матиме 400 метрів у висоту і 200 метрів у діаметрі. Передбачається, що в ній зможуть розміститись до 10 тис. осіб.
«Цей проєкт потребує значного технологічного стрибка, але ми прагнемо його досягти та прокласти шлях до космічних колоній», – сказав професор передових інтегрованих досліджень виживання людини в Університеті Кіото Йосуке Ямашікі.
Проєкт буде запущено вже цього фінансового року, коли розпочнуться пов'язані з ним комп'ютерні розробки та виготовлення моделей. Корпорація Kajima та університет Кіото вже побудовали зменшений прототип параболічного комплексу в масштабі 1:2000.
«Очікується, що ця технологія дозволить усунути занепокоєння щодо несприятливих наслідків тривалого впливу мікрогравітації на організм людини, включаючи втрату кісток і м’язів», – пише Kyodo
Багато японських корпорацій здійснюють зараз різні проєкти, пов'язані з колонізацією Місяця. Зокрема, всюдиходи для руху природним супутником Землі розробляє найбільша в Японії автомобілебудівна корпорація Toyota Motor.
До слова, NASA збирається будувати станції на Місяці та Марсі із грибів та ґрунту.NASA активно розвиває програму вирощування грибоподібних культур на природному супутнику Землі, а потім і за його межами
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