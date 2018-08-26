Біля берегів Аляски стався сильний землетрус



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Аляска

Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині близько 35 кілометрів

Землетрус магнітудою 6,0 стався в суботу, 25 серпня, біля берегів штату Аляска в США.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині близько 35 кілометрів у 22 кілометрах на південний схід від острова Амукта.

Інформації про постраждалих і руйнування внаслідок землетрусу немає. Загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, кількість загиблих через серію землетрусів на острові Ломбок в Індонезії зросла до 563 осіб.

До слова, 24 серпня землетрус магнітудою 7,1 стався у Перу.