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    У світі

    Біля берегів Аляски стався сильний землетрус

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    Аляска - Біля берегів Аляски стався сильний землетрус
    Аляска

    Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині близько 35 кілометрів

    Землетрус магнітудою 6,0 стався в суботу, 25 серпня, біля берегів штату Аляска в США.

    Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині близько 35 кілометрів у 22 кілометрах на південний схід від острова Амукта.

    Інформації про постраждалих і руйнування внаслідок землетрусу немає. Загроза цунамі не оголошувалася.

    Нагадаємо, кількість загиблих через серію землетрусів на острові Ломбок в Індонезії зросла до 563 осіб.

    До слова, 24 серпня землетрус магнітудою 7,1 стався у Перу.

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