Біля берегів Аляски стався сильний землетрус
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Аляска
Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині близько 35 кілометрів
Землетрус магнітудою 6,0 стався в суботу, 25 серпня, біля берегів штату Аляска в США.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині близько 35 кілометрів у 22 кілометрах на південний схід від острова Амукта.
Інформації про постраждалих і руйнування внаслідок землетрусу немає. Загроза цунамі не оголошувалася.
Нагадаємо, кількість загиблих через серію землетрусів на острові Ломбок в Індонезії зросла до 563 осіб.
До слова, 24 серпня землетрус магнітудою 7,1 стався у Перу.