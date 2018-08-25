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    У світі

    Землетрус на острові Ломбок: кількість загиблих зросла до 563

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    Землетрус на острові Ломбок: кількість загиблих зросла до 563

    Внаслідок землетрусу постраждали 7 тисяч людей

    Кількість загиблих через серію землетрусів на острові Ломбок в Індонезії зросла до 563 осіб, повідомив представник міністерства соціальних справ і безпеки Гаррі Хікмет.

    Число поранених в результаті землетрусу перевищила 7 тисяч осіб. Зруйновано в цілому 75 тисяч будинків, 431 436 осіб були змушені покинути свої будинки.

    Землетрус на острові магнітудою 7 балів стався 5 серпня. Ще два землетруси магнітудою 6,3 і 6,9 сталися на острові на минулому тижні.

    Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність збільшення числа загиблих.

    Джерело: Анадолу

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