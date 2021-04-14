Біля Букінгемського палацу затримали чоловіка з сокирою

Чоловіка затримали за заарештували за підозрою у носінні бойової зброї

Лондонська поліція заарештувала чоловіка з сокирою у торговому центрі, що зв'язує Букінгемський палац з Трафальгарською площею. Про це повідомляє Reuters.

Близько 18:30 поліцейські патрулювали торговий центр The Mall і помітили чоловіка з сокирою. За словами офіцерів, чоловікові було 40 років.

Його затримали за заарештували за підозрою у носінні бойової зброї.

Інші подробиці про його особистості і наміри не повідомляються. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше в Сполучених штатах поряд з Білим домом була затримана озброєна жінка. За попередньою інформацією, 66-річна жінка намагалася проникнути на територію резиденції президента країни Джозефа Байдена, щоб передати йому лист.

При цьому її супроводжував чоловік з пневматичною рушницею.