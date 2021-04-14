Біля Букінгемського палацу затримали чоловіка з сокирою
Чоловіка затримали за заарештували за підозрою у носінні бойової зброї
Близько 18:30 поліцейські патрулювали торговий центр The Mall і помітили чоловіка з сокирою. За словами офіцерів, чоловікові було 40 років.
Його затримали за заарештували за підозрою у носінні бойової зброї.
Інші подробиці про його особистості і наміри не повідомляються. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Раніше в Сполучених штатах поряд з Білим домом була затримана озброєна жінка. За попередньою інформацією, 66-річна жінка намагалася проникнути на територію резиденції президента країни Джозефа Байдена, щоб передати йому лист.
При цьому її супроводжував чоловік з пневматичною рушницею.