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    Біля Букінгемського палацу затримали чоловіка з сокирою

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    Біля Букінгемського палацу поліція затримала чоловіка з сокирою - Біля Букінгемського палацу затримали чоловіка з сокирою
    Біля Букінгемського палацу поліція затримала чоловіка з сокирою
    Фото: з відкритих джерел

    Чоловіка затримали за заарештували за підозрою у носінні бойової зброї

    Лондонська поліція заарештувала чоловіка з сокирою у торговому центрі, що зв'язує Букінгемський палац з Трафальгарською площею. Про це повідомляє Reuters.

    Близько 18:30 поліцейські патрулювали торговий центр The Mall і помітили чоловіка з сокирою. За словами офіцерів, чоловікові було 40 років.

    Його затримали за заарештували за підозрою у носінні бойової зброї.

    Інші подробиці про його особистості і наміри не повідомляються. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Раніше в Сполучених штатах поряд з Білим домом була затримана озброєна жінка. За попередньою інформацією, 66-річна жінка намагалася проникнути на територію резиденції президента країни Джозефа Байдена, щоб передати йому лист.

    При цьому її супроводжував чоловік з пневматичною рушницею.

    Теги: поліція жінка чоловік
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