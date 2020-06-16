Біля узбережжя Британії розбився американський винищувач
Біля узбережжя Британії розбився американський винищувач
За даними ВПС США, винищувач розбився під час тренувального польоту
Винищувач Повітряних сил США F-15C Eagle розбився у Північному морі біля міста Скарборо, що у британському графстві Йоркшир.
Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву ВПС США.
«Американський військовий літак розбився у Північному морі біля узбережжя Йоркшира», - йдеться у повідомленні.
Нині у водах біля міста Скарборо триває масштабна рятувальна операція з пошуку пілота.
За даними ВПС США, винищувач розбився під час тренувального польоту.
Наразі триває розслідування причин авіакатастрофи.