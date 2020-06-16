Біля узбережжя Британії розбився американський винищувач



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Біля узбережжя Британії розбився американський винищувач

За даними ВПС США, винищувач розбився під час тренувального польоту

Винищувач Повітряних сил США F-15C Eagle розбився у Північному морі біля міста Скарборо, що у британському графстві Йоркшир.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву ВПС США.

«Американський військовий літак розбився у Північному морі біля узбережжя Йоркшира», - йдеться у повідомленні.

Нині у водах біля міста Скарборо триває масштабна рятувальна операція з пошуку пілота.

За даними ВПС США, винищувач розбився під час тренувального польоту.

Наразі триває розслідування причин авіакатастрофи.