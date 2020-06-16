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    У світі

    Біля узбережжя Британії розбився американський винищувач

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    Біля узбережжя Британії розбився американський винищувач - Біля узбережжя Британії розбився американський винищувач
    Біля узбережжя Британії розбився американський винищувач

    За даними ВПС США, винищувач розбився під час тренувального польоту

    Винищувач Повітряних сил США F-15C Eagle розбився у Північному морі біля міста Скарборо, що у британському графстві Йоркшир.

    Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву ВПС США.

    «Американський військовий літак розбився у Північному морі біля узбережжя Йоркшира», - йдеться у повідомленні.

    Нині у водах біля міста Скарборо триває масштабна рятувальна операція з пошуку пілота.

    За даними ВПС США, винищувач розбився під час тренувального польоту.

    Наразі триває розслідування причин авіакатастрофи.

    США авіакатастрофа літак розслідування
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