Блохи атакували мешканців багатоквартирного будинку у російському Хабаровську



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Блохи можуть бути переносниками небезпечних хвороб, зокрема, чуми

Мешканці будинку №4 на вулиці Ургальского в Хабаровську (Росія) постраждали від навали бліх. Комахи оселилися не тільки в квартирах і під'їздах, але і на прибудинковій території. Серед постраждалих від укусів комах є діти, повідомляє далекосхідний портал DVhab.

«Прибирання з хлоркою і нашатирем, мийка килимів не допомагають. Дитина прокидається щоранку покусаною, у неї може бути сильна алергічна реакція. Я і мій чоловік теж страждаємо від укусів», - розповіла журналістам одна з місцевих мешканок.

За її словами, «помітна присутність і активність комах на тілі та одязі».

Атаковані блохами люди намагалися додзвонитися до офісу компанії, що управляє «ДВ-Союз», яка обслуговує багатоквартирний будинок, але диспетчери на дзвінки не відповідають. При цьому фірма зобов'язана регулярно проводити дератизацію та дезінфекцію по знищенню гризунів і комах в місцях загального користування і підвалах. За недотримання зазначених вимог передбачена адміністративна відповідальність.

Блохи можуть бути переносниками небезпечних хвороб, зокрема, чуми. Люди, укушені зараженою блохою, зазвичай хворіють бубонною формою чуми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ця хвороба може вбити дорослого менш ніж за 24 години, якщо вчасно не почати лікування.