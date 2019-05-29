Bloomberg: Меркель розчарувалася у своїй наступниці
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Ангела Меркель і Аннегрет Крамп-Карренбауер
Як повідомили джерела ЗМІ, Меркель не впевнена, що Крамп-Карренбауер впорається з роботою канцлера
Канцлер Німеччини Ангела Меркель сумнівається, що її наступниця на посаді лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауер впорається зі своїми обов'язками.
Про це пише агентство Bloomberg.
Як повідомили джерела ЗМІ, Меркель не впевнена, що Крамп-Карренбауер впорається з роботою канцлера, і більш ніж коли-небудь схиляється до того, щоб залишитися на посаді аж до закінчення терміну в 2021 році.
За даними агентства, популярність Крамп-Карренбауер знизилася відтоді, як вона стала лідером ХДС у грудні 2018 року, а християнські демократи отримали найгірший результат на загальнофедеральних виборах минулої неділі.
Також Крамп-Карренбауер викликала негативну реакцію у соратників проваленою спробою прискорити відхід Меркель із посади канцлера.
Сама канцлер назвала «дурницею» інформацію ЗМІ про її невдоволення главою Християнсько-демократичного союзу.
Як відомо, у грудні минулого року Меркель оголосила про свій відхід з поста голови партії. Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) вперше за 18 років змінив лідера.
Замість неї новим лідером була обрана Аннегрет Крамп-Карренбауер.