Bloomberg: Меркель розчарувалася у своїй наступниці



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Ангела Меркель і Аннегрет Крамп-Карренбауер

Як повідомили джерела ЗМІ, Меркель не впевнена, що Крамп-Карренбауер впорається з роботою канцлера

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сумнівається, що її наступниця на посаді лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауер впорається зі своїми обов'язками.

Про це пише агентство Bloomberg.

Як повідомили джерела ЗМІ, Меркель не впевнена, що Крамп-Карренбауер впорається з роботою канцлера, і більш ніж коли-небудь схиляється до того, щоб залишитися на посаді аж до закінчення терміну в 2021 році.

За даними агентства, популярність Крамп-Карренбауер знизилася відтоді, як вона стала лідером ХДС у грудні 2018 року, а християнські демократи отримали найгірший результат на загальнофедеральних виборах минулої неділі.

Також Крамп-Карренбауер викликала негативну реакцію у соратників проваленою спробою прискорити відхід Меркель із посади канцлера.

Сама канцлер назвала «дурницею» інформацію ЗМІ про її невдоволення главою Християнсько-демократичного союзу.

Як відомо, у грудні минулого року Меркель оголосила про свій відхід з поста голови партії. Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) вперше за 18 років змінив лідера.

Замість неї новим лідером була обрана Аннегрет Крамп-Карренбауер.