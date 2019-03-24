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    У світі

    Boeing розробила оновлення програмного забезпечення для 737 MAX

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    Boeing розробила оновлення програмного забезпечення для 737 MAX

    Нову версію ПЗ вже попередньо схвалило Федеральне авіаційне управління США

    Федеральне авіаційне управління США попередньо схвалило план масштабних змін в програмному забезпеченні (ПЗ) і підготовці пілотів Boeing 737 MAX, який спрямований на усунення проблем з системою керування літаком. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    За словами співрозмовників видання - неназваних галузевих і урядових чиновників, в результаті масштабних змін в ПО Boeing 737 MAX автоматизована система запобігання звалювання на крило стане менш агресивною і більш керованою пілотами.

    Зокрема, в цій модифікації вона, як вказали джерела, буде здійснювати свою роботу більш м'яко, не пригнічуючи і впливаючи на інші команди з кабіни пілотів. Також не стане вона реагувати на неправдиві свідчення одного або двох датчиків, уточнює видання.

    Ця система, за його даними, дозволить автоматично опустити носову частину літака тільки один раз і не більше ніж на 10 секунд в разі, якщо лайнер може завалитися на одне крило або різко втратити висоту.

    До цього в основному зводяться всі зміни в ПО - вони припускають відмову від основних принципів проектування та розробки, на які спиралися в Boeing, коли конструювали систему запобігання звалювання літака.

    Саме ця функція, як підозрюють розслідувачі, стала основною причиною аварії Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air в Індонезії в жовтні минулого року (тоді загинули 189 осіб).

    Зараз група міжнародних слідчих також вивчає, чи не призвели подібні проблеми до краху такого ж літака Ethiopian Airlines менш ніж через п'ять місяців в околицях Аддис-Абеби.

    Неназваний чиновник з Boeing зазначив, що нове програмне забезпечення для Boeing 737 MAX все ще може бути переглянуте, і терміни офіційного схвалення з боку FAA і іноземних регулюючих органів залишаються невизначеними.

    Джерело: УНН

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