Болгарія різко розкритикувала російську виставку про «визволення Європи»
«Ми не повинні закривати очі на те, що багнети радянської армії принесли народам Центральної та Східної Європи півстоліття репресій», - нагадали у МЗС Болгарії
Міністерство закордонних справ Болгарії радить Росії утриматися від «сумнівних» висловлювань про визвольну роль СРСР у Другій світовій війні.
Відповідну заяву було випущено в зв'язку з відкриттям 9 вересня виставки «75-річчя визволення Східної Європи від нацизму», яку організовує посольство РФ в Софії.
«Не заперечуючи вкладу СРСР у розгром нацизму в Європі, ми не повинні закривати очі на те, що багнети радянської армії принесли народам Центральної та Східної Європи півстоліття репресій, удушення громадянської совісті, деформованого економічного розвитку і відірваності від динаміки процесів в розвинених європейських країнах», - заявили в МЗС Болгарії.
У дипломатичному відомстві наголосили, що державний переворот 9 вересня 1944 року є прямим наслідком оголошення війни Болгарії з боку СРСР і подальшим вторгненням радянських військ до Болгарії.
«Довгострокові наслідки для Болгарії такі ж, як і для інших країн Східної Європи, які потрапили в радянську зону впливу - 45 років тоталітарного режиму, що спирається на більшовицько-ленінський варіант комуністичної ідеології», - заявили в МЗС.
9 вересня виповнюється 75 років з дня визволення Болгарії від нацистської окупації.
Після державного перевороту в Болгарії німецькі війська пішли з країни, а 9 вересня Червона армія офіційно припинила бойові дії проти Болгарії.
Радянські війська покинули Болгарію тільки в 1947 році, завершивши перетворення Болгарського царства в республіку з комуністичним режимом.
Джерело: Новое Время