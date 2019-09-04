Болгарія різко розкритикувала російську виставку про «визволення Європи»



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Міністерство закордонних справ Болгарії

«Ми не повинні закривати очі на те, що багнети радянської армії принесли народам Центральної та Східної Європи півстоліття репресій», - нагадали у МЗС Болгарії

Міністерство закордонних справ Болгарії радить Росії утриматися від «сумнівних» висловлювань про визвольну роль СРСР у Другій світовій війні.

Відповідну заяву було випущено в зв'язку з відкриттям 9 вересня виставки «75-річчя визволення Східної Європи від нацизму», яку організовує посольство РФ в Софії.

«Не заперечуючи вкладу СРСР у розгром нацизму в Європі, ми не повинні закривати очі на те, що багнети радянської армії принесли народам Центральної та Східної Європи півстоліття репресій, удушення громадянської совісті, деформованого економічного розвитку і відірваності від динаміки процесів в розвинених європейських країнах», - заявили в МЗС Болгарії.

У дипломатичному відомстві наголосили, що державний переворот 9 вересня 1944 року є прямим наслідком оголошення війни Болгарії з боку СРСР і подальшим вторгненням радянських військ до Болгарії.

«Довгострокові наслідки для Болгарії такі ж, як і для інших країн Східної Європи, які потрапили в радянську зону впливу - 45 років тоталітарного режиму, що спирається на більшовицько-ленінський варіант комуністичної ідеології», - заявили в МЗС.

9 вересня виповнюється 75 років з дня визволення Болгарії від нацистської окупації.

Після державного перевороту в Болгарії німецькі війська пішли з країни, а 9 вересня Червона армія офіційно припинила бойові дії проти Болгарії.

Радянські війська покинули Болгарію тільки в 1947 році, завершивши перетворення Болгарського царства в республіку з комуністичним режимом.

Джерело: Новое Время