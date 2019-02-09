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    У світі

    Бойовики оголосили про відкриття «представництва «ДНР» в італійській Вероні

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    Голова &laquo;представництва&raquo; окупантів &laquo;ДНР&raquo; Пальмаріно Дзоккателлі (ліворуч) - Бойовики оголосили про відкриття «представництва «ДНР» в італійській Вероні
    Голова «представництва» окупантів «ДНР» Пальмаріно Дзоккателлі (ліворуч)

    Реакції українського МЗС стосовно цієї ситуації поки не було

    В італійській Вероні відкрили так зване представництво «ДНР». Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на голову «представництва» Пальмаріно Дзоккателлі.

    Дзоккателлі розповів, що неодноразово особисто бував у «зоні конфлікту».

    «У наші завдання буде входити поширення правдивої інформації про те, що відбувається на Донбасі, яка досі замовчується офіційними ЗМІ. Наша мета привернути суспільну увагу до проблеми, яка залишається невирішеною. Ми регулярно направляємо туди наші делегації, в тому числі за участі італійських політиків», - заявив він.

    Зазначимо, що реакції українського МЗС на цю ситуацію поки не було.

    До слова, на Чернігівщині правоохоронці викрили місцевого мешканця, який проводив антиукраїнську агітацію у соціальних мережах за завданням спецслужб РФ.

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