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Аеропорт «Бориспіль» вже веде перемовини про відновлення польотів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Аеропорт «Бориспіль» вже веде перемовини про відновлення польотів
У дописі додали, що відновлення пасажирського авіасполучення можливе лише за умови відкриття повітряного простору. Ключовим фактором для цього лишаєшся безпековий фактор
фото з відкритих джерел

Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень з аеропорту «Бориспіль» після відкриття повітряного простору

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та лоукостер Wizz Air провели переговори. Вони обговорили можливості запуску пасажирських авіаперевезень. Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Там розповіли, що з 11 по 13 лютого делегація аеропорту провела зустріч високого рівня та переговори з європейським лоукостером Wizz Air в їх штаб-квартирі в Будапешті.

Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень зі столичного аеропорту «Бориспіль» після відкриття повітряного простору.

Менеджмент аеропорту змістовно поінформував керівників авіакомпанії про операційну готовність аеропорту та стан:

  • інфраструктури,
  • аеродрому,
  • терміналів,
  • техніки з наземного обслуговування літаків,
  • заходів із підтримання сертифікаційних вимог,
  • кваліфікації персоналу,
  • забезпечення безпеки.

Олексій Дубревський, генеральний директор аеропорту «Бориспіль», повідомив за результатами переговорів: «Це ще один необхідний етап, який наближає нас до перезапуску польотів. Кожного дня ми працюємо над тим, щоби бути готовими оперативно розпочати приймати рейси, обслуговувати пасажирів та вантаж, знову звʼязати Україну та українців зі світом. І Йожеф Вараді підтвердив, що Wizz Air має чіткий і масштабний план повернення на український ринок, коли настане мир».

У дописі додали, що відновлення пасажирського авіасполучення можливе лише за умови відкриття повітряного простору. Ключовим фактором для цього лишаєшся безпековий фактор. 

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною через сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні Росії проти України.

До відома, старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі у Києві заявляв, що польоти з одного з українських аеропортів – «Львів» або «Бориспіль» – відновляться до кінця січня 2025 року.

На його думку, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати саме з аеропорту «Львів». Утім, президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Натомість міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що в Україні недостатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб відновити авіасполучення.

Також Львівський міжнародний аеропорт вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури.

Теги: Олексій Кулеба Аеропорт Бориспіль Дональд Трамп Львів ринок Wizz Air аеропорт Володимир Зеленський президент страхування переговори міністр

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