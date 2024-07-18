Агресивні краби тероризують узбережжя Ізраїлю: екологи б'ють на сполох

Незважаючи на скромні розміри, краб Matuta victor становить велику небезпеку екосистемі

Нові види крабів становлять загрозу для узбережжя Ізраїлю. Товариство захисту природи Ізраїлю закликає громадян повідомляти про місця появи агресивних крабів Matuta victor. Зазначається, що ця тварина становить велику небезпеку для екології Середземного моря. Про це пише Ynetnews.

Вперше краб Matuta victor був помічений біля берегів Ізраїлю ще у 2012 році. За оцінками дослідників, він потрапив сюди через Суецький канал із традиційних місць проживання (від берегів Східної Африки до південно-західної частини Тихого океану). Краб швидко поширився вздовж ізраїльського узбережжя, а також досяг сусідніх регіонів (Ліван, Туреччина, Греція, Кіпр).

«Цей краб відрізняється агресивною поведінкою, конкуруючи з іншими видами. Харчується ракоподібними, молюсками, мальками. Вважається хижаком, трапляються і випадки канібалізму. Здатний придушувати конкуруючі види, змінюючи склад та структуру популяцій. У цілому нині це впливає всю екосистему», – б'ють на сполох екологи Ізраїлю.

Глава відділу морської фауни Товариства захисту природи Алон Ротшильд пояснює, що зараз робляться спроби скласти точну карту поширення цих крабів для того, щоб контролювати популяцію і не допускати появи нових ареалів проживання.

За словами координатора проекту SeaWatch, Бара Штернбаха Matuta victor – це вид дрібних крабів роду Matuta із сімейства Matutidae. Вони відрізняються головогруддям округлої форми з двома довгими бічними шипами. Розмір краба близько 5 см. Уперше був описаний в 1781 датським ентомологом Йоганном Християном Фабрицієм під первісною назвою Cancer victor Fabricius.