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Оборонний бюджет Пентагона буде скорочений – Washington Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Оборонний бюджет Пентагона буде скорочений – Washington Post
Пентагон чекатимуть значні зміни
фото із відкритих джерел

Міністр оборони США Гегсет наказав опрацювати скорочення бюджету Пентагону

Бюджет Пентагону планують скоротити на 8% упродовж наступних п'яти років. Вказівку дав міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет. Про це інформує «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Урізання бюджету стане наймасштабнішим з 2013 року. «Гегсет дав вказівку вищому керівництву Пентагону розробити плани щодо скорочення оборонного бюджету на 8% щорічно протягом наступних п'яти років», – зазначено у повідомленні.

Розроблений план влада вже представить до 24 лютого цього року. При цьому 17 категорій витрат скорочення не зазнають. Зокрема, йдеться про операції із захисту південного кордону країни, програми модернізації ядерного арсеналу та систем протиракетної оборони, а також закупівлі дронів-камікадзе, підводних човнів та боєприпасів.

Утім, 2013 року відбувалися аналогічні скорочення. Вважається, що для США цей період був не найуспішнішим, а самі представники Пентагону зовсім називають його кризовим.

Дональд Трамп після приходу до влади розпочав масштабну кампанію з оптимізації державних видатків. Зокрема, з цією метою було створено Департамент державної ефективності (Doge) на чолі із підприємцем Ілоном Маском. У державних відомствах, зокрема силових, почалися масові скорочення.

Передбачається, що зекономлені гроші можуть бути перерозподілені на оплату нових пріоритетів адміністрації Трампа, зокрема таких як система ППО «Залізний купол» для Америки, сказав газеті високопосадовець Пентагону. 

Як пише The Washington Post, 2025 року бюджет Пентагону становить близько $850 млрд. На фінансовий рік, який розпочався 1 жовтня, його було затверджено у розмірі $895 млрд, що стало рекордом для країни. До бюджету було закладено на $9 млрд, ніж роком раніше.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну для забезпечення можливого припинення вогню. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про «перемогу» у війні проти України, незважаючи на реальну ситуацію на фронті. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони США Піт Гегсет.Глава Пентагону підтвердив, що в переговорах між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним візьме участь американський лідер Дональд Трамп.

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Теги: США 24 лютого диктатор влада Пентагон гроші Дональд Трамп бюджет міністр Піт Гегсет

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