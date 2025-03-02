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Саміт щодо України у Лондоні: головні заяви європейських лідерів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Саміт щодо України у Лондоні: головні заяви європейських лідерів
У Лондоні відбувся саміт щодо питань війни в Україні
фото: Офіс президента

Польський прем'єр Туск наголосив: «Європа прокинулась!»

У Лондоні відбувся саміт щодо питань війни в Україні. Приблизно дві години тривала дискусія європейських політиків. Участь у саміті також взяв президент України Володимир Зеленський.

«Главком» зібрав головні заяви європейських лідерів за підсумками саміту щодо України у Лондоні.

У Лондоні на саміт, присвячений Україні, зібралися 18 глав держав і урядів та керівники міжнародних інституцій. На важливому саміті з питань війни в Україні та безпеки були присутні лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Швеції, Польщі, Чехії, Румунії, Туреччини та інші.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

«Ми повинні терміново переозброїти Європу», – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після завершення саміту у Лондоні. За її словами лідери європейських країн мали «хорошу та відверту дискусію», обговорюючи те, що потрібно, щоб поставити Україну в позицію сили.

«Україні потрібні «всебічні гарантії безпеки», що підтримують її економічні та військові позиції», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що необхідно переозброювати Європу і Європейська комісія запропонує план щодо цього на Європейській раді, яка відбудеться 6 березня цього року.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта

«Європейський Союз готовий працювати з усіма нашими європейськими партнерами та іншими союзниками над мирним планом для України, який забезпечить справедливий і міцний мир для українського народу», – заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта після завершення саміту у Лондоні.

Він зазначив, що саміт був дуже корисним і важливим.

«Я продовжу працювати з усіма лідерами держав-членів ЄС, щоб підготувати нашу спеціальну Європейську раду наступного четверга», – підкреслив Антоніу Кошта. За його словами, треба вчитися на минулому і треба не допустити повторення мінського досвіду. 

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 

За словами Стармера, світові лідери знову зустрінуться найближчим часом, коли настане час діяти.

«Ми домовилися, що лідери зустрінуться знову дуже скоро, щоб не відставати від цих дій і продовжувати працювати над цим спільним планом. Сьогодні ми стоїмо на роздоріжжі історії. Зараз не час для розмов. Настав час діяти», – наголосив британський прем'єр. 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Він назвав саміт лідерів європейських країн у Лондоні історичним і додав, що він відбувся у час великого виклику для всієї Європи, а не лише для ЄС та України.

«Європа прокинулася. ЄС, Україна, Великобританія, Норвегія, Туреччина – всі в один голос говорять про допомогу Україні, необхідність тісної трансатлантичної співпраці та зміцнення східного кордону», – зазначив Туск.

Він також сказав: «Саміт Європейської ради наступного тижня пошле дуже чіткий імпульс, який покаже Путіну та Росії, що ніхто тут, на заході, не має наміру піддаватися його шантажу та агресії».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Шольц зазначив, що армія України також повинна залишатися великою і в мирний час – набагато більшою, ніж це може дозволити економічний потенціал України.

Забезпечення функціонування такої великої української армії «протягом багатьох років і десятиліть», за його словами, є одним із завдань європейських партнерів України, а також для міжнародних і трансатлантичних партнерів.

Шольц також зазначив, що це вимагатиме зусиль, до яких багато хто ще не достатньо готовий. Адже, за словами німецького канцлера, навіть після закінчення війни фінансування безпеки України буде викликом для бюджету Євросоюзу та для бюджетів багатьох країн-членів блоку та партнерів в Європі і у світі.

Генеральний секретар НАТО Марко Рютте

Рютте після саміту у Лондоні заявив, що Європа активізується, щоб допомогти Україні з гарантіями безпеки

«Це була дуже хороша зустріч, тому що ви бачите, що європейські країни активізуються, насамперед, щоб забезпечити Україні все необхідне для того, щоб вести боротьбу стільки, скільки вона ще мусить», – сказав Рютте.

Він додав, що європейські країни активізуються, щоб допомогти Україні з гарантіями безпеки.

«Ми також бачимо, що європейські країни дійсно активізуються, щоб допомогти з гарантіями безпеки на той момент, коли буде укладена мирна угода. Очевидно, що угоди ще немає, припинення вогню ще немає, але ми повинні підготуватися до цього моменту і переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки», –підкреслив генсек НАТО.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо

Відповідаючи на запитання про канадські війська в УкраїніТрюдо сказав: «Все на столі». За його словами, країна «з самого початку була однією з найсильніших країн у підтримці України», підготувавши «до 40 000 українських військових».

«Ми не збираємося випереджати дискусії про те, як зберегти мир, якого ще немає, але Канада буде там і відкрита для того, щоб робити все необхідне». Також Трюдо, коментуючи зустріч Зеленського з адміністрацією США в Овальному кабінеті, підтримав українського лідера.

На саміті лідери обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.

«Крім того, є чітка позиція, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії», – йдеться у повідомленні Офісу президента.

До слова, поблизу Ланкастер-хаусу, де відбувся саміт, зібрались сотні людей на мітинг для підтримки України. 

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Теги: Лондон Україна фінансування Європа саміт

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