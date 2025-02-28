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Президент України приїде на саміт у Лондоні для обговорення гарантій безпеки

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Президент України приїде на саміт у Лондоні для обговорення гарантій безпеки
Президент України Володимир Зеленський і очільник британського уряду Кір Стармер
фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський зустрінеться з британським прем’єром Стармером

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе в Лондоні 2 березня саміт для обговорення гарантій безпеки України в разі припинення вогню. У ньому візьмуть участь понад десять лідерів європейських держав, а також президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, до британської столиці прибудуть лідери Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також будуть присутніми генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта.

Прем’єр-міністр Великої Британії  Кір Стармер проведе двосторонні зустрічі з Володимиром Зеленським та прем’єркою Італії Джорджією Мелоні.

На лондонському саміті Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон поінформують європейських колег про підсумки переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, цього тижня британський прем’єр та французький президент зустрічалися з Трампом у Вашингтоні. Візит Макрона до Сполучених Штатів відбувся 24 лютого, візит Стармера – 17 лютого.

Раніше телефонні розмови з Макроном і Стармером провів президент України Володимир Зеленський.

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Теги: Володимир Зеленський Україна Лондон саміт Велика Британія

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