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Британія попередила про високу загрозу терактів у Швеції

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британія попередила про високу загрозу терактів у Швеції
У Стокгольмі вже кілька разів антиісламські активісти спалювали Коран
фото ілюстративне

Британія закликає своїх громадян бути пильними

Велика Британія попередила громадян, які планують поїздку у Швецію, про можливі терористичні атаки після спалення Корану антиісламськими активістами.

В оновлених рекомендаціях для подорожей від 13 серпня міністерство закордонних справ Британії повідомило, що шведська влада успішно зірвала низку запланованих нападів і провела декілька арештів.

«Дуже ймовірно, що терористи спробують здійснити напади у Швеції. Напади можуть бути невибірковими, в тому числі в місцях, відвідуваних іноземцями», – йдеться у повідомленні.

«У всьому світі існує підвищена загроза терористичних атак із боку груп або окремих осіб, мотивованих конфліктом в Іраку та Сирії. У цей час варто бути пильним», – попереджає МЗС Великої Британії.

Нагадаємо, наприкінці липня у Стокгольмі двоє чоловіків підпалили Коран. Ця акція була схожа на попередні, які викликали напруженість у відносинах між Швецією та країнами Близького Сходу.

20 липня сотні протестувальників увірвалися в посольство Швеції в центрі Багдада та підпалили його на знак протесту проти очікуваного спалення Корану в Швеції.

Водночас уряди Данії та Швеції розмірковують над тим, як обмежити публічне спалення Корану та інших релігійних книг. Політики шукають рішення, яке не має порушувати принципи свободи слова.

Теги: Швеція теракт Велика Британія мусульмани

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